На озере Юлемисте состоятся учения с имитацией крушения самолета

Помимо Таллиннского аэропорта, в совместных учениях примут участие Пыхьяский спасательный центр Спасательного департамента, Центр тревоги, Департамент полиции и погранохраны, Таллиннская служба скорой помощи, AS Tallinna Vesi и Lennuliiklusteeninduse AS. В ходе учений, в частности, будут отрабатываться аспекты реагирования на инциденты и межведомственного взаимодействия, поиска и спасения пассажиров и членов экипажа на воде и на суше, идентификации пострадавших, локализации разливов топлива и нефти, а также общего антикризисного управления на уровне отдельных учреждений и между ними.