На озере Юлемисте состоятся учения с имитацией крушения самолета

В среду, 6 сентября, с 10:00 непосредственно на озере Юлемисте и вокруг него пройдут крупные учения, организованные Таллиннским аэропортом, в ходе которых будут отрабатываться действия при авиакатастрофе. Учения продлятся около четырех часов. В течение этого времени на берег озера Юлемисте со стороны Тартуского шоссе будет выведено большое количество оперативной и спасательной техники.
Помимо Таллиннского аэропорта, в совместных учениях примут участие Пыхьяский спасательный центр Спасательного департамента, Центр тревоги, Департамент полиции и погранохраны, Таллиннская служба скорой помощи, AS Tallinna Vesi и Lennuliiklusteeninduse AS. В ходе учений, в частности, будут отрабатываться аспекты реагирования на инциденты и межведомственного взаимодействия, поиска и спасения пассажиров и членов экипажа на воде и на суше, идентификации пострадавших, локализации разливов топлива и нефти, а также общего антикризисного управления на уровне отдельных учреждений и между ними.
В связи с проведением учений в среду с 09:00 до 15:00 скорость движения на Тартуском шоссе между Леннуяама-теэ и Канали-теэ будет ограничена до 30 км/ч. Просим всех учитывать это ограничение движения и выделять дополнительное время для поездок в аэропорт. Учения не повлияют на обычное авиационное сообщение.