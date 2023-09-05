Загрязнение водопровода: в школьной столовой детям предлагают только суп

Пробы водопроводной воды в Табивере и Алатскиви показали, что питьевая вода содержит бактерии кишечной палочки и не соответствует нормам безопаcности, о чем сообщило руководство компании Emajõe Veevärk. Пока неизвестно, откуда бактерия попала в трубопровод этих деревень, но компания уже начала очистку водопроводной системы в обоих населенных пунктах.