Загрязнение водопровода: в школьной столовой детям предлагают только суп

Жители деревень Табивере в Тартуской волости и Алатскиви в Пейпсияэреской волости уже неделю как вынуждены кипятить водопроводную воду при приготовлении пищи и напитков, потому что взятые из водопровода пробы показывают загрязнение воды. В целях безопасности в столовой школы Алатскиви детям предлагают только суп.
Пробы водопроводной воды в Табивере и Алатскиви показали, что питьевая вода содержит бактерии кишечной палочки и не соответствует нормам безопаcности, о чем сообщило руководство компании Emajõe Veevärk. Пока неизвестно, откуда бактерия попала в трубопровод этих деревень, но компания уже начала очистку водопроводной системы в обоих населенных пунктах.