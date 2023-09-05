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Загрязнение водопровода: в школьной столовой детям предлагают только суп

Эйли Арула
, журналист
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Рядом со школой в Алатскиви установили резервуар с питьевой водой.
Рядом со школой в Алатскиви установили резервуар с питьевой водой. Фото: Peipsiääre vallavalitsus

Жители деревень Табивере в Тартуской волости и Алатскиви в Пейпсияэреской волости уже неделю как вынуждены кипятить водопроводную воду при приготовлении пищи и напитков, потому что взятые из водопровода пробы показывают загрязнение воды. В целях безопасности в столовой школы Алатскиви детям предлагают только суп.

Пробы водопроводной воды в Табивере и Алатскиви показали, что питьевая вода содержит бактерии кишечной палочки и не соответствует нормам безопаcности, о чем сообщило руководство компании Emajõe Veevärk. Пока неизвестно, откуда бактерия попала в трубопровод этих деревень, но компания уже начала очистку водопроводной системы в обоих населенных пунктах.

При внешнем осмотре техникам не удалось обнаружить место, где бактерии могли попасть в водопровод. Вчера специалисты начали исследовать трубопроводы с помощью камер, чтобы таким образом обнаружить место возможной утечки.

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