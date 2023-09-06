Значительное количество выпускников украинской группы профориентации Тартуского прикладного колледжа VOCO, октрытой в прошлом учебном году, этой осенью начало обучение в VOCO различным специальностям. Есть и такие подростки, кто поступили в Нарвский колледж Тартуского университета или в Тартускую художественную школу. Руководитель опорного центра VOCO Ксения Георге пишет о том, что в колледже делают все, чтобы помочь ребятам из Украины стать полноценными членами эстонского общества.
МНЕНИЕ ⟩ Путь к интеграции лежит через желудок: украинские подростки охотно учатся на пекарей и поваров
Первого сентября в Тартуском прикладном колледже VOCO начали учебный год 3212 ученика, из которых примерно полторы тысячи - на первом курсе. Среди первокурсников VOCO числятся и 80 украинских беженцев, это на 30 человек больше, чем в прошлом году.
По сравнению с прошлым летом, количество заявок на поступление увеличилось примерно на 8%. В процентном измерении увеличение интереса может показаться небольшим, но в действительности было подано на целых 200 заявок больше.
К сожалению, статистика показывает, что уменьшилось количество заявок от взрослых. Вероятно, мы имеем дело с последствиями сложной экономической ситуации, когда взрослые вынуждены делать выбор в пользу работы. Но нас не может не радовать, что все больше молодых людей желают получить прикладное образование.
Украинских подростков интересуют профессии сферы общепита
Что касается беженцев из Украины, то в этом году мы смогли принять еще больше учеников, давая им возможность освоить эстонский язык и продолжить получение образования в Эстонии. Уровень знаний и эстонского языка у троих ребят позволил им поступить на программы, дающее среднеспециальное образование. Популярными специальностями среди украинских ребят оказались пекарь, повар, помощник официанта. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь ребятам из Украины адаптироваться в эстонской системе образования, найти здесь свое место и стать полноценным членом эстонского общества.
Большая часть украинских беженцев в VOCO начали обучение на курсе профориентации - программы, которая зарекомендовала себя в прошлом учебном году. Из 42 учеников, поступивших на курс профориентации осенью прошлого года, 39 прошли программу в полном объеме, и почти половина из них поступили в этом учебном году в VOCO на различные специальности.
Среди остальных выпускников украинской группы профориентации есть те, кто поступили в Нарвский колледж Тартуского университета, в Тартускую художественную школу, продолжили дистанционное обучение в Украине или же вышли на рынок труда. Несколько человек в силу различных обстоятельств вернулись на родину.
Мы очень рады, что нам удается найти подходящую программу обучения для очень разных групп молодых людей, чтобы они не пополняли ряды так называемой NEET-молодежи, которая в силу различных причин не работает и не учится. VOCO предлагает обучение на квалификационных уровнях от третьего до пятого сроком от полугода до четырех лет.
Есть группы для ребят с особыми образовательными потребностями, есть программы обучения, где готовятся не только к экзамену по специальности, но и к государственным экзаменам, как в гимназии. Учебу в Тартуском прикладном колледже каждый год начинают и подростки, которые по какой-то причине не смогли получить основное образование, а также взрослые с высшим образованием и разнообразным опытом работы.
Огромный интерес к косметологии
Основную часть учеников нашего колледжа составляют учащиеся на базе основной школы, по состоянию на 1 сентября 2023 года их насчитывается 1894. На специальностях без требования образования, в том числе в группах профориентации, учатся 264 человека, остальные - это учащиеся на базе среднего образования.
Тройка популярных специальностей VOCO по общему количеству заявлений остается последние годы неизменной, это специальности на базе основного образования: автотехник, повар, строительная отделка. Самый высокий конкурс в этом году по количеству человек на место был на специальность «косметолог», это специальность на базе среднего образования, где на одно учебное место претендовало более шести человек.