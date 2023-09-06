МНЕНИЕ ⟩ Путь к интеграции лежит через желудок: украинские подростки охотно учатся на пекарей и поваров

Среди остальных выпускников украинской группы профориентации есть те, кто поступили в Нарвский колледж Тартуского университета, в Тартускую художественную школу, продолжили дистанционное обучение в Украине или же вышли на рынок труда. Несколько человек в силу различных обстоятельств вернулись на родину.

Торжественное мероприятие по случаю начала нового учебного года в Тартуском прикладном колледже VOCO. 1 сентября 2023 года. Фото: Ксения Георге / VOCO

Мы очень рады, что нам удается найти подходящую программу обучения для очень разных групп молодых людей, чтобы они не пополняли ряды так называемой NEET-молодежи, которая в силу различных причин не работает и не учится. VOCO предлагает обучение на квалификационных уровнях от третьего до пятого сроком от полугода до четырех лет.

Есть группы для ребят с особыми образовательными потребностями, есть программы обучения, где готовятся не только к экзамену по специальности, но и к государственным экзаменам, как в гимназии. Учебу в Тартуском прикладном колледже каждый год начинают и подростки, которые по какой-то причине не смогли получить основное образование, а также взрослые с высшим образованием и разнообразным опытом работы.

Огромный интерес к косметологии

Основную часть учеников нашего колледжа составляют учащиеся на базе основной школы, по состоянию на 1 сентября 2023 года их насчитывается 1894. На специальностях без требования образования, в том числе в группах профориентации, учатся 264 человека, остальные - это учащиеся на базе среднего образования.