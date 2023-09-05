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Худшее еще впереди? По эстонским предприятиям прокатилась волна сокращений

rus.postimees.ee
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Работники на промышленном производстве. Фото иллюстративное.
Работники на промышленном производстве. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Удорожание денег и снижение спроса в августе поставили в вынужденное положение не только стартапы, но и действующие в Маарду и Хаапсалу промышленные предприятия, пишет dv.ee.

Еще в позапрошлом году заработавший прибыль более 87 000 евро при обороте в 4,8 миллиона производитель бетонных элементов Four Side Element OÜ сейчас ходатайствует о банкротстве, налоговый долг маардуской компании составляет почти 100 000 евро.

В августе также объявил об увольнении пятой части своего персонала Veriff, основатель и генеральный директор которого Каарел Коткас заявил, что на рост технологических компаний влияют высокие процентные ставки: темпы прироста клиентов замедлились по сравнению с предыдущими годами, и потребуется время, чтобы увеличить количество новых.

Дочерняя фирма финской Navix Oy, производящая в Хаапсалу пластиковые изделия и комплекты проводки для малых судов, сообщила Кассе страхования от безработицы о намерении сократить до 22 рабочих мест.

Всего за август в девяти предприятиях и Департаменте соцстрахования были сокращены сотни рабочих мест.

Читайте подробнее на dv.ee.

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