«Да, говорят, что Россия - агрессор. Но на что мне жить?» Бизнесмен из Эстонии, чей груз не пустили в Россию

- Я так устала от этого всего, что решила пусть будет уже как будет. Случилось вот так. Ну и слава Богу. Я не уверена. Что дальше будет существовать вообще эта сфера бизнеса, в которой я работаю. Возят ведь не только семена таким образом. И обувь возят и многое другое. На самом деле я очень долго работала с Россией. Сначала была схожая ситуация с другой моей фирмой ABC Logistics. Один в один. Сейчас это случилось с ABC Finance. В прошлый раз мы решили продолжить возить в Россию другой фирмой. Но опять все то же самое. Тоже нашли проблемы в семенах. В прошлый раз это были вообще семена для засева обычного зеленого газона. В России тоже утверждали, что была найдена та самая полевица. Но вообще-то когда семена фасуются в пакеты, они проходят сто-пятьсот фильтраций. И чисто механически невозможно, чтобы там полевица оказалась. Семена полевицы просто крупнее, чем семена травы.

- Не в этом дело. Мы не владельцы груза. Мы бы несли убытки, если бы мы сами продавали эти семена. Но я транспортник. Я делаю транспортно-таможенное оформление и доставку. Все остальное меня не касается. У меня был разговор с работницей таможни здесь. Она мне позвонила, спросить являемся ли мы питомником, потому что пришел такой запрос из России. При этом здесь власти знают, что мы не питомник. Я подтвердила. Сотрудника таможни здесь сказала, что с Россией теперь все очень сложно. Я согласилась. Сказала, что не знаю, что делать с грузами, которые вернулись обратно. На что мне было сказано: «Но это же вы выбираете работать ли вам со страной агрессором». И я понимаю их позицию. Но я мать двоих детей. Я одна их воспитываю. И это мой заработок. Вот это все здесь не берется в расчет. Вот тут мне было обиднее и неприятнее, чем какой-то запрет из РФ на мою фирму.