Кровь стынет в жилах ⟩ Женщину забили насмерть

По имеющейся информации, есть основания полагать, что 56-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков несколько раз ударил 51-летнюю жертву руками по лицу и ногами по телу. Таким образом, он нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась, сообщила Лисанна Мяннилаан, руководитель по связям с общественностью Лыунаской прокуратуры.

«Все подробности будут выяснены в рамках уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью», - добавила она.

По требованию прокуратуры Тартуский уездный суд взял под стражу 56-летнего подозреваемого. Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление.

В январе 2002 года в Мынисте, Вырумаа, 48-летний Айвар был убит ударом топора по голове. В убийстве полиция заподозрила живущего в Мынисте Урмаса, который в тот же день пытался украсть лежащий рядом с трупом телевизор и напал на пожилого мужчину, писал тогда Võrumaa Teataja. Этот же мужчина был задержан в качестве подозреваемого в недавнем убийстве в Тырва.