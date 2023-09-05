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Кровь в жилах стынет ⟩ Женщину забили насмерть

Тийт Лойм
, репортер Lõuna-Eesti Postimees
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Полиция арестовала 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве.
Полиция арестовала 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Фото: Taavi Sepp

В ночь на 13 августа в полицию поступила информация о том, что в квартире в волости Тырва (Валгамаа) обнаружена мертвая женщина с признаками насилия.

На основании имеющейся информации, есть основания полагать, что 56-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков несколько раз ударил 51-летнюю жертву кулаками по лицу и ногами по телу. Таким образом, он нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась, сообщила Лисанна Мяннилаан, руководитель по связям с общественностью Лыунаской прокуратуры.

«Все подробности будут установлены в рамках уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью», - добавила она.

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