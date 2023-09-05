Кровь в жилах стынет ⟩ Женщину забили насмерть

На основании имеющейся информации, есть основания полагать, что 56-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков несколько раз ударил 51-летнюю жертву кулаками по лицу и ногами по телу. Таким образом, он нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась, сообщила Лисанна Мяннилаан, руководитель по связям с общественностью Лыунаской прокуратуры.