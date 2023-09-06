Мнение ⟩ Денег нет, спасатель не придет, но вы держитесь!

В условиях экономического спада в Эстонии и ухудшения экономических перспектив, сокращение расходов в государственном секторе весьма вероятно, однако к сокращениям в сфере внутренней безопасности в нынешней ситуации следует относиться с осторожностью, пишет руководитель центра исследований кризисных ситуаций Ханнес Нагель.
Выясняется, что можно переусердствовать с использованием Excel и стать слишком зависимым от него. Как иначе объяснить слова министра финансов, который утверждает, что поскольку Министерство внутренних дел получило больше финансирования во время кризиса, оно должно сокращать свои расходы пропорционально больше, чем другие ведомства.
Дополнительные средства, выделяемые из антикризисных фондов и резервов, по сути, являются временной поддержкой, не предназначенной для долгосрочного развития. Деньги, выделяемые на внутреннюю безопасность, которые в последние кризисы использовались, например, для восстановление временного пограничного контроля, решения вопросов с беженцами из Украины или покупки сирен, превратились в некую странную разменную монету. Согласно недавним заявлениям министра финансов, они теперь рассматриваются как кредиты, которые нужно вернуть через сокращения в бюджете министерства. Ведь как вы смеете получать больше денег, чем другие?
Когда мы говорим о возможностях и зарплатах в сфере внутренней безопасности, мы должны понимать, что речь идет о профессиях, где люди ежедневно рискуют своей жизнью, а также несут ответственность за жизнь и здоровье других людей. Это актуально не только во времена кризисов. Для выполнения своих задач спасатели и сотрудники в области национальной безопасности нуждаются в настоящих профессионалах.
Деньги, выделяемые на национальную безопасность, стали какой-то странной разменной монетой.
Не зря существуют жесткие критерии - не каждому дано быть полицейским или спасателем. Обучение очень интенсивное, и если кто-то думает, что спасатели сидят без дела в перерывах между вызовами, то он сильно ошибается. Нужно не только содержать в исправном состоянии оборудование, но и знать, как выполнять все поставленные задачи. Это подразумевает постоянные тренировки.
Это их повседневная работа, но давайте добавим к этому то, что происходит в условиях кризиса. Вспомним, что в последние годы им приходилось заниматься не только временным восстановлением пограничных патрулей, но и, например, регулированием изоляции между Сааремаа и материком во время пандемии коронавируса, не говоря уже о снежных бурях, кризисах загрязнения окружающей среды и других проблемах. Полицейские также выполняли задачи как по контролю за соблюдением социальной дистанции, так и занимались такими делами как MEM Cafe или помощь украинским беженцам. Центр тревоги также перегружен. Знакомый позвонил среди ночи и услышал «вы на линии, мы вам перезвоним» в стиле автоматического ответа.
Работа пожарного и полицейского непроста
Нельзя ожидать, что добровольные силы решат все кадровые проблемы в области спасения, так как не все задачи могут быть им делегированы. Например, некоторые задачи не могут быть выполнены добровольными спасателями, и вспомогательные полицейские также ограничены в своих полномочиях. И это неспроста, потому что работник службы поддержки, прошедший 40-часовое обучение, не может сравниться с профессионалом с многолетней углубленной подготовкой.
Следовательно, эти вспомогательные сотрудники ограничены в выполнении некоторых задач (и это важно, в том числе для их собственной безопасности), и нельзя полагаться исключительно на добровольцев для обеспечения внутренней безопасности. Подумайте об этом, когда в следующий раз увидите проезжающий мимо спасательный автомобиль - в нем не менее восьми больших шкафов со всевозможными инструментами. Команда спасателей, как индивидуально, так и в совместной работе, должна уметь безукоризненно владеть ими.
Если для работников здравоохранения острый кризис был вызван недавними волнами COVID, то спасателей напрямую затрагивает война в Украине. Это влияет как на необходимость оказания помощи беженцам, так и на усиление их специализации.
Разговаривая со спасателями и сотрудниками полиции, слышишь реальные опасения: как они смогут продолжать свою обычную работу и наращивать необходимый потенциал, когда в секторе ожидаются сокращения? В данной ситуации, где реальная эвакуационная способность страны оценивается в 10 000 человек, и отсутствуют убежища и возможности для проведения конкретных спасательных операций, таких как спасение людей из-под завалов или разминирование, планируемые сокращения не соответствуют реальной потребности. Напротив, как заявил министр внутренних дел Ляэнеметс, требуется больше финансирования.
Держитесь, Excel справится со всем
В сфере внутренней безопасности, при текущей обстановке, сокращения на основе таблиц Excel вызывают, мягко говоря, серьезное удивление. Как будто Excel создает свою собственную альтернативную реальность, где все становится возможным, и то, что происходит в ячейках таблицы во время обсуждения бюджета, кажется настоящим актом бюрократической магии.
Что случится, когда на смену придет переутомленный сотрудник, который к тому же работает в частном секторе, чтобы свести концы с концами?
В реальной жизни в сфере внутренней безопасности можно привести следующий пример экономии средств: попытка использовать одного командира для управления двумя или более группами. Однако следует учесть, что разделение времени командира между несколькими объектами и группами существенно сказывается на их производительности в долгосрочной перспективе. Этот негативный эффект нельзя учесть с помощью Excel-таблицы. Подобно тому, как бумага все терпит, кажется, что это распространилось теперь и на Excel.
Задумывается ли Excel о том, что происходит, когда на смену приходит перегруженный государственный служащий, который также вынужден работать в частном секторе, чтобы обеспечить себе достойное существование? Скорее всего, нет, потому что в мире Excel существуют только средние работники со средними заработками, которые работают исключительно в одной организации.
Процесс сокращения - это по сути процесс принятия решений, направленный на решение проблемы финансового дефицита. Однако нельзя делать это с закрытыми глазами, не принимая во внимание тот факт, что нынешняя ситуация с безопасностью сама по себе исключает какие-либо сокращения в области внутренней безопасности.
И, наконец, стоит задать следующий вопрос: если мы говорим о необходимости провести пропорциональные сокращения в разных сферах, то неужели от Министерства обороны ждут того же? Никто даже не смеет говорить о том, чтобы что-то отнять у обороны. Так и должно быть, но если вся концепция национальной обороны сводится к линии фронта, а эстонскому народу говорят, беря пример с Дмитрия Медведева, - «Денег нет, вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!», то мы имеем дело с серьезной передозировкой Excel, от которой нужно противоядие.