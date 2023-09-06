Выясняется, что можно переусердствовать с использованием Excel и стать слишком зависимым от него. Как иначе объяснить слова министра финансов, который утверждает, что поскольку Министерство внутренних дел получило больше финансирования во время кризиса, оно должно сокращать свои расходы пропорционально больше, чем другие ведомства.

Дополнительные средства, выделяемые из антикризисных фондов и резервов, по сути, являются временной поддержкой, не предназначенной для долгосрочного развития. Деньги, выделяемые на внутреннюю безопасность, которые в последние кризисы использовались, например, для восстановление временного пограничного контроля, решения вопросов с беженцами из Украины или покупки сирен, превратились в некую странную разменную монету. Согласно недавним заявлениям министра финансов, они теперь рассматриваются как кредиты, которые нужно вернуть через сокращения в бюджете министерства. Ведь как вы смеете получать больше денег, чем другие?

Когда мы говорим о возможностях и зарплатах в сфере внутренней безопасности, мы должны понимать, что речь идет о профессиях, где люди ежедневно рискуют своей жизнью, а также несут ответственность за жизнь и здоровье других людей. Это актуально не только во времена кризисов. Для выполнения своих задач спасатели и сотрудники в области национальной безопасности нуждаются в настоящих профессионалах.

Деньги, выделяемые на национальную безопасность, стали какой-то странной разменной монетой.