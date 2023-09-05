Страшная смерть сразу после дня рождения. На ралли в Испании произошло трагическое ДТП

29-летняя Барбара Гомес, штурман испанского пилота Селестино Иглесиаса, разбилась в ходе аварии, произошедшей на ралли в Испании.
Команда участвовала в гонке, которая проходила в минувшую субботу в Валле-де-Ласиана. Гонщики занимали второе место, но на шестом спецучастке машина вылетела за ограждение, и авария стала смертельной.
По данным местной газеты La Voz de Galicia, в момент ДТП были плохие погодные условия, из-за чего пилот мог потерять контроль над своим Ford Fiesta.
Скорая и спасатели немедленно прибыли к месту аварии, но Барбара Гомес скончалась на месте происшествия. Селестино Иглесиас был доставлен в больницу.
Смерть 29-летней девушки потрясла всех любителей гонок. Очень тяжело смерть гонщицы воспринял и пилот WRC Дани Сордо.
«Очень грустно. Сил семье и друзьям», - написал он в своем Instagram. К нему же он добавил и видеоролик, на котором была запечатлена Барбара Гомес.
Барбара Гомес была штурманом Иглесиаса с 2017 года. В этом составе экипаж выступил более чем в 80 гонках. В пятницу Гомес отметила свое 29-летие, а днем позже погибла в аварии.