Страшная смерть сразу после дня рождения. На ралли в Испании произошло трагическое ДТП

Команда участвовала в гонке, которая проходила в минувшую субботу в Валле-де-Ласиана. Гонщики занимали второе место, но на шестом спецучастке машина вылетела за ограждение, и авария стала смертельной.

По данным местной газеты La Voz de Galicia, в момент ДТП были плохие погодные условия, из-за чего пилот мог потерять контроль над своим Ford Fiesta.

Скорая и спасатели немедленно прибыли к месту аварии, но Барбара Гомес скончалась на месте происшествия. Селестино Иглесиас был доставлен в больницу.

Смерть 29-летней девушки потрясла всех любителей гонок. Очень тяжело смерть гонщицы воспринял и пилот WRC Дани Сордо.

«Очень грустно. Сил семье и друзьям», - написал он в своем Instagram. К нему же он добавил и видеоролик, на котором была запечатлена Барбара Гомес.