Суровикин появился на публике впервые после мятежа Пригожина, узнали журналисты

Издание ссылается на двух американских чиновников и источник, близкий к Минобороны России.

Американские официальные лица полагают, что генерал знал о готовящемся мятеже, напоминает New York Times. Теперь же они говорят, что Суровикин, по-видимому, освобожден из-под стражи – хотя неясно, остаются ли какие-то ограничения на его передвижение или другие санкции. Летом СМИ называли разные варианты мер, предпринятых в отношении генерала – от водворения в СИЗО до изоляции без ареста.

Суровикин был освобожден через несколько дней после того, как Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа, рассказал изданию человек, близкий к российскому Минобороны.

По данным этого источника, генерал пока сохранил звание, но никаких карьерных перспектив у него больше нет. В августе российские СМИ сообщали, что генерал Суровикин отстранен от должности командующего Воздушно-космических сил России. Официального объявления об отставке и назначении нового руководителя ВКС не последовало.

В понедельник Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фото, которое Собчак опубликовала в своем телеграм-канале. На снимке генерал предстал в штатском, темных очках, шляпе и рубашке – рядом с женой под стеной, увитой плющом, описала фотографию американская газета, отметив, что местонахождение Суровикина по ней определить нельзя.

Суровикин и Путин Фото: Reuters