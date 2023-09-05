Колонка Postimees ⟩ День сурка Каи Каллас

На этом заседании комиссии мы не узнали практически ничего нового
Каллас снова упустила возможность дать общественности убедительные и исчерпывающие ответы
Вопросы задавали народные избранники, буквально представители народа. И народ имеет право знать
Раз, два, три – вот и прошел очередной день! Это знаменитое изречение Кярна Арни (комический персонаж актера Сулева Ныммика из вымышленного села Удувере, роль которого он исполнял на радио в 1970—1980-х – прим.) под музыку духового оркестра Удувере. Вот и прошел еще один день в жизни действующего премьер-министра, на этот раз на заседании специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу.
На этом заседании мы не узнали практически ничего нового. Зато мы узнали одну интересную деталь. Премьер-министр ранее давала кредит своей подруге, которая, по словам Каллас, «открыла салон красоты, а потом и ресторан».
Это обстоятельство примечательно по двум причинам. Во-первых, мы убедились, что премьер-министр в состоянии узнать, на что тратятся ее деньги, и, во-вторых, что она способна это запомнить. Однако что именно муж Каи Каллас сделал с занятыми у нее 350 000 евро, мы так и не услышали.
Заседание комиссии прошло в духе «удувереского раз-два-три», но, учитывая почасовую оплату участников, это довольно дорогая шутка для налогоплательщика. По словам Каи Каллас, в прошлом она была хорошим юристом и неплохо зарабатывала. Тем более странно было видеть, что Каллас совершенно не подготовилась к заседанию комиссии: у нее не было ни записей, ни документов, она даже начала искать информацию о своем кредите на мобильном телефоне, что закончилось печальным осознанием невозможности получить старую информацию. Так хорошие юристы не поступают.
В какой-то мере это можно объяснить заявлением Каллас в самом начале заседания о том, что она не получила вопросы специальной антикоррупционной комиссии. Конечно, в интересах будущего комиссия должна выяснить, соответствует ли действительности утверждение премьер-министра, и если да, то по чьей вине вопросы не были отправлены, что облегчило премьер-министру и поддержавшим ее членам комиссии превращение заседания в клоунское шоу. К сожалению, поскольку время заседания комиссии было ограничено, стратегию члена комиссии Валдо Рандпере обсуждать дыру в заборе и раздражать председателя заседания Марта Хельме личными выпадами, которые Хельме не мог игнорировать, можно считать успешной.
В качестве положительного примера можно привести члена комиссии Тыниса Мёльдера, который, работая с документами и готовя вопросы, старался не отклоняться от главной темы обсуждения, избегая излишних эмоций.
Вопросы задавали Мёльдер, Сибуль и даже Хельме спрашивал. Так, популярный в социальных сетях мем-ролик «Кая Каллас не понимает» перекочевал в реальную жизнь. «Я не понимаю вашего вопроса», - пожаловалась премьер-министр. Она ворчала, что была открыта и прозрачна (грубый перевод английского слова transparent), но поняла, что чем больше она раскрывает свою душу, тем больше вопросов возникает.
Неужели Кая Каллас действительно не понимает этого? Нападать на членов комиссии, скрестив руки груди, на языке тела давая понять о своей закрытости, и продолжать передергивать – это не пример открытости. Дело не в личностях членов комиссии, некоторые из которых могут быть несимпатичны премьер-министру. В данном случае вопросы задавали именно члены парламента, народные избранники, в буквальном смысле слова. И народ имеет право знать.
Безусловно, это была очень захватывающая трансляция. Кая Каллас в очередной раз упустила возможность дать общественности убедительные и исчерпывающие ответы. В надежде, что очередной день снова перетечет в вечер, Каллас не заметила, что он превратился в бесконечный День сурка.