Колонка Postimees ⟩ День сурка Каи Каллас

- А это что такое? Что за кредит? - Какой? Я не помню! Фото: Urmas Nemvalts

На этом заседании мы не узнали практически ничего нового. Зато мы узнали одну интересную деталь. Премьер-министр ранее давала кредит своей подруге, которая, по словам Каллас, «открыла салон красоты, а потом и ресторан».

Это обстоятельство примечательно по двум причинам. Во-первых, мы убедились, что премьер-министр в состоянии узнать, на что тратятся ее деньги, и, во-вторых, что она способна это запомнить. Однако что именно муж Каи Каллас сделал с занятыми у нее 350 000 евро, мы так и не услышали.

Заседание комиссии прошло в духе «удувереского раз-два-три», но, учитывая почасовую оплату участников, это довольно дорогая шутка для налогоплательщика. По словам Каи Каллас, в прошлом она была хорошим юристом и неплохо зарабатывала. Тем более странно было видеть, что Каллас совершенно не подготовилась к заседанию комиссии: у нее не было ни записей, ни документов, она даже начала искать информацию о своем кредите на мобильном телефоне, что закончилось печальным осознанием невозможности получить старую информацию. Так хорошие юристы не поступают.