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Видео ⟩ Телохранителю Месси пришлось неожиданно выбежать на поле, чтобы защитить своего подопечного

rus.postimees.ee
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Яссин Чуэко оттаскивает выбежавшего на поле фаната от Лионеля Месси.
Яссин Чуэко оттаскивает выбежавшего на поле фаната от Лионеля Месси. Фото: Harry How

Лионель Месси, перешедший этим летом в лигу MLS, стал причиной массового ажиотажа в США. На стадионы приходят тысячи людей, которые хотят своими глазами увидеть одног из лучших футболистов за всю историю футбола. В последнем матче между клубом Месси «Майами Интер» и «Лос-Анджелесом» одному зрителю захотелось обнять на поле своего кумира. Это ему не удалось.

Во втором тайме на поле выбежал один из фанатов в футболе «Барселоны» и побежал в сторону Месси. Все это моментально заметил стоявший на краю поля телохранитель Месси Ясин Чуэко, который также выбежал на стадион. В тот момент, когда болельщик схватился за футболку Лионеля Месси, Чуэко скрутил молодого человека и оттащил его к охранникам.

Чуэко - новый телохранитель Месси, которого «Интер» нанял специально для защиты звезды. Чуэко бывший солдат армии США, служил в «морских котиках» (SEAL, сокращение от Sea (море), Air (воздух) и Land (земля) – Кик). Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

Ясин Чуэко практически круглосуточно находится возле Месси. Помимо того, что он охраняет звездного футболиста на поле, он также сопровождает его в магазинах и на прогулках. Стоит отметить, что, к удивлению Месси, он в США мог спокойно ходить по магазинам, потому что его просто никто не узнавал. Сейчас ситуация, видимо, изменилась.

Несмотря на инцидент, «Интер» сумел одержать победу над «Лос-Анджелесом» 3:1, причем в ходе матча Месси забил два гола. За короткий промежуток времени Лионель Месси сумел забить за «Интер» 11 голов в ходе 11 встреч.

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