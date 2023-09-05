Видео ⟩ Телохранителю Месси пришлось неожиданно выбежать на поле, чтобы защитить своего подопечного

Во втором тайме на поле выбежал один из фанатов в футболе «Барселоны» и побежал в сторону Месси. Все это моментально заметил стоявший на краю поля телохранитель Месси Ясин Чуэко, который также выбежал на стадион. В тот момент, когда болельщик схватился за футболку Лионеля Месси, Чуэко скрутил молодого человека и оттащил его к охранникам.

Messi’s bodyguard SPRINTED to keep this fan away from him 👀💨



(via @shoploveanne)

pic.twitter.com/bq0cd6u1qE — Yahoo Sports (@YahooSports) September 4, 2023

Чуэко - новый телохранитель Месси, которого «Интер» нанял специально для защиты звезды. Чуэко бывший солдат армии США, служил в «морских котиках» (SEAL, сокращение от Sea (море), Air (воздух) и Land (земля) – Кик). Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

Ясин Чуэко практически круглосуточно находится возле Месси. Помимо того, что он охраняет звездного футболиста на поле, он также сопровождает его в магазинах и на прогулках. Стоит отметить, что, к удивлению Месси, он в США мог спокойно ходить по магазинам, потому что его просто никто не узнавал. Сейчас ситуация, видимо, изменилась.