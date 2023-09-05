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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ У России не осталось ресурсов даже для инсценировки учений «Запад-2023»

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Pilt videost
  • Отмена учений означает, что у России просто не осталось резервов
  • Российский президент по-прежнему хочет говорить с позиции силы
  • У Украины может повыситься мотивация к дроновым атакам

Министр обороны России вчера публично заявил, что российская армия не будет проводить в этом году ежегодные масштабные учения, которые должны были состояться в Западном военном округе под общим названием «Запад-2023», пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Маневры в рамках учений «Запад» обычно начинались еще в августе, учения достигали кульминации презентационными мероприятиями в середине сентября и заканчивались фазой с привлечением ядерной триады в начале октября.

Советская армия проводила подобные маневры ежегодно, но в 90-е годы Россия от них отказалась. Когда Владимир Путин стал президентом России, он вернул их к жизни. С годами эти учения стали очень важным инструментом стратегических коммуникаций и военного сдерживания, который должен был убедить противников России в высокой боеготовности и высоком качестве российской армии.

Важнейшей частью учений была произведенная на них телевизионная картинка и привлечение к ним подразделений армий других стран, которые появлялись на т. н. «демонстрационных днях» учений. Конечно, российская армия чему-то научилась в ходе этих учений, но война в Украине показала, что все-таки главной целью учений «Запад» было создание внешнего впечатления.

В прошлом году была предпринята попытка провести эти учения в сжатой форме, чтобы создать иллюзию наличия достаточных ресурсов и следования рутинному регламенту. Сейчас провести такие учения стало очень сложно, поскольку вся необходимая для них техника вовлечена в боевые действия в Украине.

Отмена учений является очень ярким свидетельством отсутствия у России крупных резервов. Министру обороны хватило ума не вилять вокруг этой темы и озвучить ситуацию ясными словами. Ситуация с дефицитом ресурсов, вероятно, настолько серьезна, что не было предпринято никаких попыток организовать какую-либо замену этим масштабным учениям.

Полемика Украины с Румынией была не самой лучшей идеей

Вчера рано утром Россия с помощью иранских беспилотников совершила воздушную атаку на порты в дельте Дуная в Одесской области. Эта атака имела совершенно необязательое продолжение. В течение дня власти Украины уточнили, что Россия запустила целых 32 беспилотника, из которых удалось уничтожить только 23.

Украина утверждает, что два дрона упали на территорию Румынии, но министерство обороны Румынии категорически опровергло эту информацию. Позже министерство смягчило заявление, заявив, что территория Румынии не пострадала, но признав, что существует риск подобных инцидентов. Однако министр иностранных дел Украины посчитал необходимым публично опровергнуть слова румынских представителей и рассказал об имеющихся в распоряжении украинцев доказательствах произошедшего. Подобное давление на Румынию - не самый плодотворный вариант действий, вне зависимости от того, кто прав.

Путин верит, что контрнаступление ВСУ провалилось

Встреча президента России и президента Турции не принесла четких результатов относительно возобновления зерновой сделки. Президент России выступил с более длинной речью, в которой представил целый ряд условий относительно снятия ограничений на российскую сельхозпродукцию. Перед встречей президент Турции рассказал об ожиданиях многих стран мира относительно восстановления экспорта зерна через Черное море.

Общеизвестно, что российский президент не любит принимать решения под давлением общественности. Однако на состоявшейся после встречи пресс-конференции российский президент произнес одну важную фразу: он сказал, что украинское контрнаступление провалилось. Такого его оценка ситуации, и это, очевидно, и есть основная причина, по которой он не захотел сейчас восстанавливать зерновое соглашение.

Российский президент надеется в скором времени добиться стратегической инициативы и решить вопросы с позиции силы. Он также сообщил, что в ближайшее время Россия отправит на рынки миллион тонн зерна через Турцию. Кроме того, турецкий президент, который на пресс-конференции выглядел довольно мрачным, заметил, что Украине следует смягчить свою позицию по зерновой сделке. Президенту Турции обязательно предстоит общение с президентом Украины.

Скоро увидим, изменит ли сложившаяся ситуация что-нибудь в военных действиях в регионе Черного моря. В последние недели Украина больше не осуществляла дроновых атак ни на Керченский мост, ни в районах российских портов. Украина, конечно, не имеет в своем распоряжении большого количества дронов для ежедневных атак, но теперь у украинцев может возникнуть больше мотивации снова использовать дроны.

На фронте значительных изменений не наблюдается

Продолжаются бои в т. н. «серой зоне» в направлении Сватово и Северодонецка. Более крупные наступательные попытки были предприняты российской армией к югу от этих населенных пунктов, которые, однако, не принесли успеха росиянам.

В районе Бахмута инициатива находится в руках украинских войск. Вчера их войска продвинулись к югу от города, в районе села Клещеевка. Попытки российской армии контратаковать успеха не принесли.

Бои за позиции продолжаются и вокруг Донецка, без особых изменений в дислокации войск.

На южном фронте украинские части продолжают расширять коридор наступления в направлении городов Токмак и Мелитополь. Информация, поступающая из этого района, свидетельствует об очень напряженных боях. Продолжаются несколько схоластические дискуссии о том, сколько важных линий обороны Украине удалось прорвать и насколько сильны следующие линии обороны российской армии. На других участках южного фронта украинские войска особых успехов не добились.

Российские официальные лица заявили о сбитии ночью под Москвой нескольких украинских беспилотников. Московские аэропорты вновь были закрыты на ночь.

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