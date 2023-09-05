ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ У России не осталось ресурсов даже для инсценировки учений «Запад-2023»

Российский президент надеется в скором времени добиться стратегической инициативы и решить вопросы с позиции силы. Он также сообщил, что в ближайшее время Россия отправит на рынки миллион тонн зерна через Турцию. Кроме того, турецкий президент, который на пресс-конференции выглядел довольно мрачным, заметил, что Украине следует смягчить свою позицию по зерновой сделке. Президенту Турции обязательно предстоит общение с президентом Украины.
Скоро увидим, изменит ли сложившаяся ситуация что-нибудь в военных действиях в регионе Черного моря. В последние недели Украина больше не осуществляла дроновых атак ни на Керченский мост, ни в районах российских портов. Украина, конечно, не имеет в своем распоряжении большого количества дронов для ежедневных атак, но теперь у украинцев может возникнуть больше мотивации снова использовать дроны.
На фронте значительных изменений не наблюдается
Продолжаются бои в т. н. «серой зоне» в направлении Сватово и Северодонецка. Более крупные наступательные попытки были предприняты российской армией к югу от этих населенных пунктов, которые, однако, не принесли успеха росиянам.
В районе Бахмута инициатива находится в руках украинских войск. Вчера их войска продвинулись к югу от города, в районе села Клещеевка. Попытки российской армии контратаковать успеха не принесли.
Бои за позиции продолжаются и вокруг Донецка, без особых изменений в дислокации войск.
На южном фронте украинские части продолжают расширять коридор наступления в направлении городов Токмак и Мелитополь. Информация, поступающая из этого района, свидетельствует об очень напряженных боях. Продолжаются несколько схоластические дискуссии о том, сколько важных линий обороны Украине удалось прорвать и насколько сильны следующие линии обороны российской армии. На других участках южного фронта украинские войска особых успехов не добились.
Российские официальные лица заявили о сбитии ночью под Москвой нескольких украинских беспилотников. Московские аэропорты вновь были закрыты на ночь.