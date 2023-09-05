Полемика Украины с Румынией была не самой лучшей идеей

Вчера рано утром Россия с помощью иранских беспилотников совершила воздушную атаку на порты в дельте Дуная в Одесской области. Эта атака имела совершенно необязательое продолжение. В течение дня власти Украины уточнили, что Россия запустила целых 32 беспилотника, из которых удалось уничтожить только 23.

Украина утверждает, что два дрона упали на территорию Румынии, но министерство обороны Румынии категорически опровергло эту информацию. Позже министерство смягчило заявление, заявив, что территория Румынии не пострадала, но признав, что существует риск подобных инцидентов. Однако министр иностранных дел Украины посчитал необходимым публично опровергнуть слова румынских представителей и рассказал об имеющихся в распоряжении украинцев доказательствах произошедшего. Подобное давление на Румынию - не самый плодотворный вариант действий, вне зависимости от того, кто прав.

Путин верит, что контрнаступление ВСУ провалилось

Встреча президента России и президента Турции не принесла четких результатов относительно возобновления зерновой сделки. Президент России выступил с более длинной речью, в которой представил целый ряд условий относительно снятия ограничений на российскую сельхозпродукцию. Перед встречей президент Турции рассказал об ожиданиях многих стран мира относительно восстановления экспорта зерна через Черное море.