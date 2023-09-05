Большинство граждан России не сдали экзамен по латышскому языку

Большинство, или 61 процент, граждан России, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза, сообщила на пресс-конференции руководитель Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко.
Экзамен можно было сдавать с 11 апреля по 29 августа.
Вороненко пояснила, что на экзамен по государственному языку зарегистрировалось больше граждан России, чем фактически явилось.
Всего на экзамен зарегистрировались 13 147 граждан России. Из них на первый этап проверки зарегистрировались 8462, на второй этап – 4685 человек.
На экзамен явился 11 301 гражданин России. Из них на первый этап зарегистрировались 7383 человека, на второй этап – 3918.
На данный момент заявку на повторную проверку подал подал 6501 человек.
Действующая редакция закона об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам России, истекает в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, этим людям необходимо подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), но для его получения необходимо предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) сертификат о знании государственного языка на уровне А2 и наличии финансовых ресурсов.
В последний момент перед вступлением нормы в силу правительство решило поручить Министерству внутренних дел (МВД) подготовить поправки к закону об иммиграции, которые предусматривали бы для граждан России, проживающих в Латвии, еще два года, в течение которых они могут сдать экзамен по латышскому языку, чтобы продолжать легально оставаться в Латвии. Правительство приняло решение о продлении срока сдачи экзамена, поскольку пришло к выводу, что примерно 10 000 из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии и имеющих постоянный вид на жительство, не подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придется покинуть страну.
Несмотря на предложенные изменения, с сентября граждане России, проживающие в Латвии, должны получить как минимум временный вид на жительство. Тем гражданам России, которые ничего не сделали для легализации своего статуса проживания, УДГМ начнет рассылать письма с предложением покинуть страну в течение 90 дней. Если заявление не было получено УДГМ до 1 сентября 2023 года, постоянный вид на жительство становится недействительным со 2 сентября 2023 года, и территорию Латвии необходимо покинуть до 2 декабря 2023 года.
Как сообщает Министерство внутренних дел, по итогам первого этапа проверки знаний государственного языка, который был назначен до 1 сентября, сделан вывод, что часть лиц, сдававших экзамен по государственному языку, не смогли пройти ее на минимально необходимый уровень знаний. Из лиц, сдававших тест на знание государственного языка в апреле и мае, проверку не выдержали около 49% претендентов, а в июле и августе с экзаменом не справились примерно 80% претендентов.
Исключения предусматривают, что экзамен не обязано сдавать лицо, получившее основное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке, обучавшееся по аккредитованной программе образования для нацменьшинств и сдавшее централизованный экзамен по латышскому языку для 9 класса или централизованный экзамен по латышскому языку для 12 класса. Тест также не сдают лица, не достигшие 15-летнего возраста или достигшие 75 лет.
Граждане России, имеющие функциональные ограничения или диагноз, указанный в правилах Кабинета министров «Об объеме владения государственным языком, порядке проверки уровня владения государственным языком и взимании государственной пошлины за проверку знания государственного языка», могут быть освобождены от экзамена по госязыку.