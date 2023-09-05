Большинство граждан России не сдали экзамен по латышскому языку

Экзамен можно было сдавать с 11 апреля по 29 августа.

Вороненко пояснила, что на экзамен по государственному языку зарегистрировалось больше граждан России, чем фактически явилось.

Всего на экзамен зарегистрировались 13 147 граждан России. Из них на первый этап проверки зарегистрировались 8462, на второй этап – 4685 человек.

На экзамен явился 11 301 гражданин России. Из них на первый этап зарегистрировались 7383 человека, на второй этап – 3918.

На данный момент заявку на повторную проверку подал подал 6501 человек.

Действующая редакция закона об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам России, истекает в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, этим людям необходимо подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), но для его получения необходимо предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) сертификат о знании государственного языка на уровне А2 и наличии финансовых ресурсов.