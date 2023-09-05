На чемпионате мира по баскетболу в Маниле сегодня в 15.40 начнется четвертьфинальный матч, в котором сыграют Италия и США. Для одного из игроков эта встреча будет особенной.
На ЧМ по баскетболу против Италии выйдет спортсмен, которого президент итальянской федерации назвал предателем
Речь идет о Паоло Банчеро, чей отец является итальянцем. Именно поэтому 20-летний игрок, выросший в США, некоторое время колебался, какую страну ему представлять. Лишь в июне этого года он все же принял решение в пользу США.
Итальянцы еще три года назад приглашали талантливого спортсмена, который год назад присоединился к клубу НБА «Орландо Мэджик», присоединиться к ним. А когда Банчеро, наконец, решил все-таки представлять США, президент Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи назвал Банчеро предателем.
Сам же Паоло Банчеро обосновал свое решение тем, что его мать Ронда (в девичестве Смит) в свое время выступала за сборную США и это всегда было его мечтой.