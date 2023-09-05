Компания Operail прекратила всю свою деятельность, связанную с Россией, по указанию правительства, в результате чего половину ее сотрудников пришлось уволить, а будущее остальных работников остается неясным. Прекращение бизнеса с Россией - это большая жертва, которую часто приходится очень болезненно приносить как работодателям, так и работникам.

Амбивалентность, проявленная премьер-министром по отношению к близким к ней предприятиям, очень сильно ранила сотни или тысячи людей с самого первого дня скандала. Жаловаться на то, что член семьи отказался от участия в бизнесе по цене сэндвича после полутора лет работы с перевозками в восточном направлении, является признаком либо отсутствия широкой картины происходящего, либо отсутствия чувства солидарности.

Я убежден, что Кая Каллас должна уйти в отставку из-за нарушения обязанности проявлять принципиальность и ответственное отношение.