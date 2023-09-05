Брешь в законе: беременным хотят обеспечить дополнительную льготу

В основе инициативы лежит предложение канцлера права. По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, положения, которые не позволяют обеспечивать заболевшим беременным работникам право на замещающий доход, по меньшей мере равное праву других работников, противоречат Конституции.

В мае канцлер обратилась к Рийгикогу с предложением привести соответствующие положения Закона о социальном налоге, Закона о гигиене и безопасности труда и Закона о медицинском страховании в соответствие с Конституцией. Предложение было рассмотрено на пленарном заседании Рийгикогу и получило поддержку. Комиссия по социальным делам инициирует проект закона о внесении дополнений в статью 3 Закона о социальном налоге в начале осенней сессии Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Ынне Пиллак, комиссия уже весной приняла решение, что беременным в случае болезни должно быть обеспечено равное обращение по сравнению с другими работниками. «Нынешнюю несправедливую ситуацию следует устранить как можно быстрее – мы хотим принять поправки к закону по возможности до начала сезона вирусных заболеваний, – отметила она. – Если беременная женщина заболела, единственное верное для нее решение – быть дома и лечиться. Если ее работодатель может компенсировать ей разницу между зарплатой и компенсацией по больничному листу, это должно быть разрешено».