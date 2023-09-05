Глава фракции партии EKRE в горсобрании Таллинна Март Каллас сообщил, что его фракция не будет принимать участие в голосовании по выражении недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту (Центристская партия), поскольку в начале августа не нашла поддержки инициатива фракции EKRE по выражению недоверия вице-мэру Владимиру Свету (Центристская партия).
Фракция EKRE в столичном горсобрании отказалась от участия в выражении недоверия Кылварту
4 августа фракция EKRE в Таллиннском городском собрании предложила другим оппозиционным фракциям выразить недоверие вице-мэру Владимиру Свету, однако лидеры фракций Партии реформ, «Ээсти 200» и «Отечества» предложение не поддержали.
«Сейчас им нужно было встать в политическую позу и начать влиять на выборы председателя Центристской партии, которые состоятся в субботу. Фракция EKRE искала компромисс, но нам его не предложили. Фракция EKRE не будет участвовать в выражении недоверия мэру Михаилу Кылварту, так как мы считаем, что ответственность за хаос в Европейской Зеленой столице несет отвечающий за эту сферу вице-мэр Владимир Свет», - заявил Каллас в пресс-релизе.
Фракция EKRE обвиняет Света в неспособности управлять своей зоной ответственности и считает необходимым выразить ему недоверие. В глазах фракции выражение Свету недоверия выглядит неизбежным, поскольку у него отсутствует контроль над деятельностью подчиненных и подведомственных ему учреждений. По мнению EKRE, трамвайная линия до порта Ванасадам имеет непрактичный маршрут, выбору и утверждению которого не предшествовало общественное обсуждение. «Мнение граждан по поводу маршрута не было принято во внимание. Просто в тихих кабинетах было решено построить линию, которая не охватит потребности пассажиров терминала D», - говорится в пресс-сообщении.
«Вице-мэр допустил управленческие ошибки из-за недостаточного анализа и нецелесообразного использования бюджета, которые принесли столице долгосрочные убытки. В то же время его упущения произошли из-за игнорирования общественного мнения и отказа от хороших правил обсуждения», - указал Каллас, добавив, что EKRE надеялась на понимание оппозиции в этом вопросе, а также и на получение отдельных голосов от коалиции.
Лидер фракции EKRE отметил, что ремонт дорог стал причиной крупных пробок и банкротств предприятий, несмотря на сопротивление жителей были изменены автобусные маршруты, а на улицах оказались установлены не cоответствующие стандартам ограничители движения. «С помощью приобретенного Таллинном симулятора дорожного движения можно было бы проанализировать влияние зон дорожных работ, возможные наилучшие варианты объезда, изменения в циклах светофоров и т. д., но всего этого не было сделано. Целый ряд изменений в организации дорожного движения, которые планировалось завершить к началу учебного года, задерживается», - посетовал Март Каллас.