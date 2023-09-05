Фракция EKRE в столичном горсобрании отказалась от участия в выражении недоверия Кылварту

4 августа фракция EKRE в Таллиннском городском собрании предложила другим оппозиционным фракциям выразить недоверие вице-мэру Владимиру Свету, однако лидеры фракций Партии реформ, «Ээсти 200» и «Отечества» предложение не поддержали.

«Сейчас им нужно было встать в политическую позу и начать влиять на выборы председателя Центристской партии, которые состоятся в субботу. Фракция EKRE искала компромисс, но нам его не предложили. Фракция EKRE не будет участвовать в выражении недоверия мэру Михаилу Кылварту, так как мы считаем, что ответственность за хаос в Европейской Зеленой столице несет отвечающий за эту сферу вице-мэр Владимир Свет», - заявил Каллас в пресс-релизе.

Фракция EKRE обвиняет Света в неспособности управлять своей зоной ответственности и считает необходимым выразить ему недоверие. В глазах фракции выражение Свету недоверия выглядит неизбежным, поскольку у него отсутствует контроль над деятельностью подчиненных и подведомственных ему учреждений. По мнению EKRE, трамвайная линия до порта Ванасадам имеет непрактичный маршрут, выбору и утверждению которого не предшествовало общественное обсуждение. «Мнение граждан по поводу маршрута не было принято во внимание. Просто в тихих кабинетах было решено построить линию, которая не охватит потребности пассажиров терминала D», - говорится в пресс-сообщении.

«Вице-мэр допустил управленческие ошибки из-за недостаточного анализа и нецелесообразного использования бюджета, которые принесли столице долгосрочные убытки. В то же время его упущения произошли из-за игнорирования общественного мнения и отказа от хороших правил обсуждения», - указал Каллас, добавив, что EKRE надеялась на понимание оппозиции в этом вопросе, а также и на получение отдельных голосов от коалиции.