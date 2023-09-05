Сводка происшествий ⟩ Нападение с ножом, угон автомобилей, кража туалета, разлив нефтепродуктов

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кража

1 сентября поступило сообщение, что на в Мустамяэ на улице А. Х. Таммсааре было разбито заднее стекло автомобиля Volkswagen и похищены инструменты. Причиненный ущерб составляет до 10 000 евро.

2 сентября поступило сообщение, что на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ было разбито заднее стекло автомобиля и из него похищен ящик с инструментами. Ущерб составил 910 евро.

2 сентября поступило сообщение, что в Кесклинне на Пярнуском шоссе был взломан магазин и украден металлический сейф с наличными. Ущерб составил не менее 300 евро.

3 августа поступило сообщение о краже велосипеда из коридора жилого дома на улице Вене в Кесклинне. Ущерб от кражи - 1500 евро.

3 сентября было обнаружено, что из топливного резервуара в Валгамаа похищено около четырех тонн топлива. Точный ущерб и обстоятельства происшествия будут выясняться в рамках уголовного дела.

В ночь на 1 сентября с закрытой территории в городе Валга были угнаны автомобили Audi 80 и Volkswagen Passat, которые были обнаружены неподалеку в неисправном состоянии. Ущерб, причиненный угоном и повреждением транспортных средств, составляет 1 425 евро. Лицо, совершившее преступление, и точные обстоятельства инцидента пока выясняются.

Кража из автомобиля. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

1 сентября было возбуждено уголовное дело по факту кражи в августе уличного туалета вместе с торфяными мешками из усадьбы на территории мызы Ригульди в Ляэнемаа. Ущерб от кражи составил около 1 000 евро.

Мошенничество