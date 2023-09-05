Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий сообщил об нападении на человека с ножом, угоне двух автомобилей, украденном с мызы туалете и мошенничестве, ущерб от которого составил почти 40 000 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об обширном разливе нефтепродуктов и топлива и о заблудившимся в лесу мужчине.
Сводка происшествий ⟩ Нападение с ножом, угон автомобилей, кража туалета, разлив нефтепродуктов
Насилие
1 сентября поступило сообщение, что на улице Сёэди в Пыхья-Таллинне 45-летний мужчина избил свою 66-летнюю сожительницу. Она была доставлена в больницу на машине скорой помощи.
1 сентября поступило сообщение, что на улице Румму в Пирита 19-летний молодой человек угрожал другому ножом. Угрожавший был задержан сотрудниками полиции.
1 сентября поступило сообщение о том, что на улице Э. Вильде в Мустамяэ неизвестный напал с ножом на 28-летнего. Пострадавший сам обратился в больницу.
1 сентября поступило сообщение, что на улице Мадара в Кристийне неизвестный напал с ножом на 18-летнего юношу. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, нападавший скрылся с места происшествия.
3 сентября поступило сообщение, что на улице Татари в Кесклинне неизвестный избил 55-летнего мужчину.
3 сентября поступило сообщение об избиении 23-летней женщины в квартире на улице Сыле в Пыхья-Таллинне.
3 сентября поступило сообщение, что 52-летний мужчина избил 35-летнего в квартире на улице Паэ в Ласнамяэ. 35-летний нападавший был задержан полицией.
1 сентября в полицию поступило сообщение, что на улице Кююни в Тарту трое мужчин напали на четвертого человека, и в ходе нападения нанесли потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на оружие. Пострадавший был доставлен в больницу для осмотра, а нападавшие задержаны в качестве подозреваемых.
3 сентября в полицию поступило сообщение, что на улице Харидузе в Силламяэ 35-летний избил свою сожительницу в ходе совместного распития спиртных напитков.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
1 сентября поступило сообщение, что на в Мустамяэ на улице А. Х. Таммсааре было разбито заднее стекло автомобиля Volkswagen и похищены инструменты. Причиненный ущерб составляет до 10 000 евро.
2 сентября поступило сообщение, что на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ было разбито заднее стекло автомобиля и из него похищен ящик с инструментами. Ущерб составил 910 евро.
2 сентября поступило сообщение, что в Кесклинне на Пярнуском шоссе был взломан магазин и украден металлический сейф с наличными. Ущерб составил не менее 300 евро.
3 августа поступило сообщение о краже велосипеда из коридора жилого дома на улице Вене в Кесклинне. Ущерб от кражи - 1500 евро.
3 сентября было обнаружено, что из топливного резервуара в Валгамаа похищено около четырех тонн топлива. Точный ущерб и обстоятельства происшествия будут выясняться в рамках уголовного дела.
В ночь на 1 сентября с закрытой территории в городе Валга были угнаны автомобили Audi 80 и Volkswagen Passat, которые были обнаружены неподалеку в неисправном состоянии. Ущерб, причиненный угоном и повреждением транспортных средств, составляет 1 425 евро. Лицо, совершившее преступление, и точные обстоятельства инцидента пока выясняются.
1 сентября было возбуждено уголовное дело по факту кражи в августе уличного туалета вместе с торфяными мешками из усадьбы на территории мызы Ригульди в Ляэнемаа. Ущерб от кражи составил около 1 000 евро.
Мошенничество
4 сентября было возбуждено уголовное дело после того, как в августе жительница острова Сааремаа нашла сайт, предлагающий инвестиционные возможности. С женщиной связались и попросили записать на ее мобильный телефон программу Anydesk, с помощью которой были переведены деньги с ее банковского счета и оформлен кредит на ее имя. Когда женщина захотела вернуть свои деньги, у нее попросили дополнительные деньги, которые она также перевела. В общей сложности в результате мошенничества был причинен материальный ущерб на сумму около 38 000 евро.
Безопасность на границе
1 сентября сотрудник Пыхьяской префектуры начал производство в отношении гражданина Республики Узбекистан 1991 года рождения, последние трудовые отношения которого закончились 18 марта. Виза мужчины признана недействительной на основании того, что цель поездки не соответствует действительности и с 1 сентября человек будет находиться в Эстонии без законного основания. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию в течение 7 дней и запрет на въезд в страну сроком на один год.
2 сентября при посадке на пассажирское судно в таллиннском порту Ванасадам пограничный патруль проверил белый микроавтобус с двумя людьми, зарегистрированный в Федеративной Республике Германия. В ходе проверки выяснилось, что предъявленное водителем украинское водительское удостоверение подделано. Водительское удостоверение было изъято у владельца и передано эксперту по документам для проведения экспертизы.
3 августа было выдано предписание о выезде и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на один год гражданину Республики Узбекистан, 1978 года рождения, который находился в Шенгене без законных оснований с 29.10.2022.
В минувшие выходные пограничники на юго-восточных пунктах пропуска не пустили в Эстонию одного россиянина, двух молдаван и трех граждан Украины.
На выходных гражданин Молдовы был уличен в нарушении визового режима на пограничном пункте «Нарва-1». Он был оштрафован и получил запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
За выходные на пограничном пункте «Нарва-1» пограничники не пустили в Эстонию 32 молдавских, 11 российских, 5 украинских, одного колумбийского и одного израильского гражданина.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожар
1 сентября в 09:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что перед воротами частного дома на улице Куре в Кристийне горит открытым пламенем автомобиль. Спасатели из Лиллекюла поспешили на место происшествия и потушили горящий автомобиль. Предполагаемая причина возгорания - неисправный стартер.
4 сентября в 11:54 в деревне Анне волости Антсла сгорело четыре квадратных метра зернового поля. К моменту прибытия спасателей пожар был потушен.
4 сентября в 15:47 обеспокоенный сосед сообщил в Центр тревоги, что со второго этажа жилого дома в деревне Альбу волости Ярва идет дым, и дверь звонившему не открывают. Люди успели вовремя попасть в помещение: в комнате на плите горела сковорода, и пострадавшего вынесли на свежий воздух. Спасатели проветрили помещение.
Прочее
В полицию поступило сообщение, что в одном из кассовых центров в Тарту были обнаружены шесть монет номиналом 2 евро с признаками подделки, которые отправлены на экспертизу.
4 сентября в 21:51 спасатели получили сообщение об обширном разливе нефтепродуктов и топлива на дороге Курна-Тухала в поселке Кийли (Харьюмаа). Лужа была шириной около 50-60 см и длиной один километр. Спасатели засыпали загрязнение абсорбентом, а для последующей уборки сообщили в дорожно-уборочную службу. Спасатели закончили работу на месте в 23:34.
4 сентября в 16:53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Койтъярве волости Куусалу заблудился пожилой мужчина. По словам информатора, заблудившийся мужчина позвонил ему за полчаса до этого, но тот больше не отвечал на телефонные звонки. На вызов выехали полиция, скорая помощь и спасатели с квадроциклами и термодронами. К 01:29 мужчина был найден, и поиски закончились.
4 сентября в 22:37 помощь спасателей потребовалась африканскому серому попугаю. В волости Мярьямаа, в деревне Киви-Вигала, попугай взлетел почти на четыре метра на дерево, и хозяева не могли его поймать. Посоветовавшись с владельцем, спасатели опрыскали птицу водой, и попугай был пойман.