В битве наркобаронов был застрелен футболист

Стрельба в Колоне началась в воскресенье днем, когда туда на такси приехали двое вооруженных мужчин и открыли огонь по прохожим. В ходе перестрелки Эрнандес погиб, еще шестеро человек получили ранения.

Предполагается, что стрельба связана с продолжающейся в городе войной наркокартелей. Преступники скрылись с места происшествия, мотив преступления полиции неизвестен.

Две конкурирующие банды борются за контроль над контрабандными маршрутами портового города. Колон с населением 40 тысяч человек является важным транзитным пунктом для контрабанды кокаина между Южной Америкой и Европой, пишет Ilta-Sanomat. В этом году в результате перестрелок в Колоне погибло 50 человек.