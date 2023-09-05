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В войне наркобаронов был застрелен футболист

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Сборная Панамы по футболу. иллюстративное фото.
Сборная Панамы по футболу. иллюстративное фото. Фото: MURAD SEZER

В Панаме (Центральная Америка) усилились перестрелки между наркопреступниками. В одной из разборок погиб 26-летний панамский футболист Хильберто Эрнандес.

Стрельба в Колоне началась в воскресенье днем, когда туда на такси приехали двое вооруженных мужчин и открыли огонь по прохожим. В ходе перестрелки Эрнандес погиб, еще шестеро человек получили ранения.

Предполагается, что стрельба связана с продолжающейся в городе войной наркокартелей. Преступники скрылись с места происшествия, мотив преступления полиции неизвестен.

Две конкурирующие банды борются за контроль над контрабандными маршрутами портового города. Колон с населением 40 тысяч человек является важным транзитным пунктом для контрабанды кокаина между Южной Америкой и Европой, пишет Ilta-Sanomat. В этом году в результате перестрелок в Колоне погибло 50 человек.

Эрнандес играл в клубный футбол только во внутренней лиге, но в марте прошлого года ему удалось впервые представлять Панаму. Тогда он вышел на поле в матче против Гватемалы. Всего ему удалось представлять Панаму дважды.

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