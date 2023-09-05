Эксперт: почему покупатели недвижимости в Таллинне не отказываются покупать квартиры по высоким ценам

«Заработная плата растет, а цены на недвижимость падают, и это означает, что доступность недвижимости уже улучшилась», - говорит Ребане.

Процентная ставка по евро, оказывающая существенное влияние на рынок недвижимости, в настоящее время достигла почти четырех процентов и, как обещает Европейский центральный банк, будет расти и дальше. Аналитики постоянно откладывали остановку роста Euribor, и в настоящее время осень рассматривается как время для остановки.

«В то же время инфляция не замедлилась, как ожидалось, а по-прежнему остается достаточно высокой, и маловероятно, что целевой показатель инфляции в два процента будет достигнут даже в следующем году», – сказал Ребане. Другие опасения по поводу чувства уверенности в еврозоне заставили многих усомниться в том, что рост Euribor будет продолжаться.

По словам Ребане, потребительские привычки населения еще не адаптировались к изменившейся ситуации, и оно будет продолжать потреблять так же, как и в последнее десятилетие. «И Таллинн, и Эстония в целом стали очень дорогими, и люди к этому привыкли. Если люди покупают по таким ценам, то универмаги и рестораны не чувствуют давления, чтобы снижать цены», - сказал Ребане. - Потребители все еще не проголосовали ногами. Однако очевидно, что и здесь происходят некоторые изменения, и наступает некий переломный момент».

Ребане добавил, что, пока рабочих мест много, люди еще некоторое время смогут позволить себе этот ажиотажный спрос.

Однако конкуренция в некоторых сегментах начинает усиливаться, и потребители становятся все более чувствительными к ценам.