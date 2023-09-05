В Эстонии собирают деньги на школьные принадлежности для украинских и ливанских детей

Благотворительная организация Mondo приступила к сбору пожертвований, на которые предполагается закупить необходимые школьные принадлежности для 500 детей в Украине и Ливане.
По словам члена правления Mondo Трийну Осиновски, каждая эстонская семья, в которой есть ребенок или несколько детей, которых необходимо отправить в школу, знает, насколько это дорого. «Но, к счастью, здесь никто не прерывает учебу по той причине, что семья не может позволить себе пенал или тетради. В Ливане, а также в Украине, странах, где всего несколько лет назад среднестатистическая семья могла купить все необходимое в начале учебного года, к настоящему моменту ситуация, к сожалению, изменилась», - сказала Осиновски.
Тысячи детей нуждаются в помощи
По словам Осиновски, сейчас тысячи семей нуждаются в поддержке, чтобы отправить своих детей в школу. «И меньшее, что мы можем сделать, это избавить их от необходимости покупать школьный рюкзак, и поддержать их, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе со спокойным сердцем», - подчеркнула Трийн Осиновски.
Этой осенью Mondo поддержит кампанию помощи для 500 школьников начальных классов в Украине и Ливане, для 250 украинских и для 250 ливанских. Если говорить об Украине, то 157 детских школьных ранцев уже собраны, осталось собрать деньги еще на 93. Цена укомплектованного школьного ранца на одного ребенка составляет 73 евро в Украине и 20 евро - в Ливане.
О каналах для пожертвований можно прочитать на сайте Mondo.
В Украине 250 школьных ранцев достанутся учащимся 1-5 классов в школах Запорожья и Днепра. Это дети из семей внутренних беженцев. Партнер Mondo, компания Angels of Salvation, получила более 1000 запросов от семей, которым была нужна помощь в покупке школьных принадлежностей. Из-за войны ухудшилось экономическое положение людей, и без того живших в плохих условиях, и родители сейчас не имеют возможности приобретать необходимые учебные материалы для своих детей. С помощью школьного рюкзака удается доставить детям немного радости и поддержать продолжение их образования.
Политическая нестабильность привела к бедности
В Ливане ранцы получат школьники 1-6 классов из наиболее уязвимых семей, обучающиеся в школе в Сайде. В течение 25 лет Всемирный банк классифицировал Ливан как страну с уровнем доходов выше среднего, но из-за многолетней политической нестабильности и беспрецедентного экономического кризиса почти 82 процента населения сейчас живет за официальной чертой бедности. Сложность ситуации усугубилась пандемией коронавируса и взрывом в порту Бейрута.
«За четыре года ливанский фунт потерял более 90 процентов своей стоимости. Учитель, чья зарплата до кризиса была равна 1200 долларам, сейчас зарабатывает 30-130 долларов в зависимости от текущего курса валют. Цены сопоставимы с Эстонией. Чтобы справиться с ухудшающейся ситуацией, многие семьи сокращают расходы на еду и здравоохранение. Детей часто забирают из школы и отправляют работать, в первую очередь из-за дороговизны транспорта и цен на учебные материалы. Один школьный портфель и несколько учебных принадлежностей дают детям возможность продолжить обучение», - сказала руководитель проекта Mondo на Ближнем Востоке Элизабет Вийналассь.
В 500 школьных ранцах будут находиться различные учебные принадлежности: тетради, карандаши, цветная бумага, пеналы и многое другое.
Mondo поддерживает сектор образования в своих странах-партнерах с 2009 года, поддерживая школьное обучение детей, обеспечивая повышение квалификации учителей и способствуя повышению качества оснащения школьных компьютерных классов, а также образования в лагерях беженцев и кризисных зонах.