В Эстонии собирают деньги на школьные принадлежности для украинских и ливанских детей

По словам члена правления Mondo Трийну Осиновски, каждая эстонская семья, в которой есть ребенок или несколько детей, которых необходимо отправить в школу, знает, насколько это дорого. «Но, к счастью, здесь никто не прерывает учебу по той причине, что семья не может позволить себе пенал или тетради. В Ливане, а также в Украине, странах, где всего несколько лет назад среднестатистическая семья могла купить все необходимое в начале учебного года, к настоящему моменту ситуация, к сожалению, изменилась», - сказала Осиновски.

Тысячи детей нуждаются в помощи

По словам Осиновски, сейчас тысячи семей нуждаются в поддержке, чтобы отправить своих детей в школу. «И меньшее, что мы можем сделать, это избавить их от необходимости покупать школьный рюкзак, и поддержать их, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе со спокойным сердцем», - подчеркнула Трийн Осиновски.

Этой осенью Mondo поддержит кампанию помощи для 500 школьников начальных классов в Украине и Ливане, для 250 украинских и для 250 ливанских. Если говорить об Украине, то 157 детских школьных ранцев уже собраны, осталось собрать деньги еще на 93. Цена укомплектованного школьного ранца на одного ребенка составляет 73 евро в Украине и 20 евро - в Ливане.

О каналах для пожертвований можно прочитать на сайте Mondo.