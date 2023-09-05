ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Пешеход попал на стройку: кто и как должен обеспечить безопасность?

Отвечает консультант по рабочей среде Инспекции труда Пирет Кальюла

Доступ посторонних лиц в опасную зону должен быть предотвращен. Для этого периметр строительной площадки должен быть огорожен или четко обозначен. Доступ посторонних лиц должен быть ограничен и во время краткосрочных строительных работ.

К сожалению, эта проблема не является исключительной. В этом году около десяти процентов поступивших обращений касались строительных площадок. Значительная часть нарушений также связана с обозначением опасных зон.

Находиться на строительной площадке опасно, и, помимо защиты здоровья рабочих, прораб должен позаботиться о том, чтобы опасности не подвергались и прохожие. Это особенно важно, если работы ведутся на тротуаре, по которому часто передвигаются люди.