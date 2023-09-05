ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Пешеход попал на стройку: кто и как должен обеспечить безопасность?

Читатель спрашивает: гуляя по улице, я был вынужден пройти через зону строительных работ. В зоне в том числе работал и подъемный кран, поэтому передвигаться по участку было довольно страшно. Когда я обнаружил, что нахожусь в зоне стройки, то не сразу смог разобраться, как оттуда выйти. Могут ли строительные работы вестись таким образом, что людям приходится передвигаться в зоне строительства?
Отвечает консультант по рабочей среде Инспекции труда Пирет Кальюла
Доступ посторонних лиц в опасную зону должен быть предотвращен. Для этого периметр строительной площадки должен быть огорожен или четко обозначен. Доступ посторонних лиц должен быть ограничен и во время краткосрочных строительных работ.
К сожалению, эта проблема не является исключительной. В этом году около десяти процентов поступивших обращений касались строительных площадок. Значительная часть нарушений также связана с обозначением опасных зон.
Находиться на строительной площадке опасно, и, помимо защиты здоровья рабочих, прораб должен позаботиться о том, чтобы опасности не подвергались и прохожие. Это особенно важно, если работы ведутся на тротуаре, по которому часто передвигаются люди.
Кроме того, нельзя забывать о безопасности людей, которые по каким-то причинам вынуждены посещать стройку. Важно учитывать, где разрешено передвигаться и какие средства индивидуальной защиты необходимо обеспечить. Посетители также должны соблюдать правила безопасности. Для обозначения запрещенных для посетителей зон можно использовать информационные щиты и схему движения. Персонал, работающий на объекте, также должен вмешиваться, если видит, что посетитель находится в опасной зоне или не использует необходимые средства индивидуальной защиты.