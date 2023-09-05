Карьерный трамплин ⟩ Студентам с неэстонским родным языком сделали заманчивое предложение

«Программа практики – дополнительный трамплин для студентов, которые выучили эстонский язык и готовы внести свой вклад в развитие Эстонии. Студенты приобретут ценный опыт, который поможет получить желаемую работу, а также расширят своим опытом компетенции государственных учреждений», – сказала руководитель сферы услуг рынка труда Фонда интеграции Катрин Майсте.

В этом году Фонд интеграции проводит программу практики уже в четвертый раз. В октябре-декабре практику могут пройти более 30 студентов. Их ждут Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство экономики и коммуникаций, Канцелярия Рийгикогу, Департамент полиции и погранохраны, Языковой департамент, Инспекция труда, Земельный департамент, Центр профессиональной реабилитации Астангу и Фонд интеграции.

Студенты могут выбрать практику в интересующих их сферах и пройти ее в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и Нарве. Предпосылками являются, прежде всего, хорошее знание эстонского языка, интерес к сфере практики и готовность к продуктивному сотрудничеству.

«Для участия в программе студентам необходимо подать заявку, заполнив анкету на нашей домашней странице не позднее 25 сентября 2023 года. В ней следует указать необходимые данные и обосновать свою заинтересованность. Своевременно поступившие заявки мы передадим предлагающим практику учреждениям, чтобы они определили практикантов и договорились обо всех аспектах прохождения практики», – пояснила Майсте.

Подробная информация о предлагаемых местах практики и о том, как подать на них заявку, опубликована на сайте Фонда интеграции. Участие в программе практики начнется с информационного дня, который Фонд интеграции проведет совместно с Министерством финансов в Таллинне, в здании министерств 29 сентября 2023 года.