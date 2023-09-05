В детсадах Эстонии пройдут уроки по чистке зубов

Цель урока по чистке зубов в детских садах - привить детям полезные привычки по ежедневной чистке зубов, повысить осведомленность о здоровье полости рта и улучшить здоровье зубов детей в Эстонии. По словам руководителя проекта Suukool и стоматолога Анастасии Кулдмаа, в Шотландии общегосударственная программа по чистке зубов доказала свою эффективность как профилактический метод, а расходы государства на стоматологическую помощь детям снизились.

Обследование здоровья полости рта 3-, 6- и 12-летних детей, проведенное в Эстонии в 2018 году, показало, что самое плохое состояние зубов наблюдается у 6-летних детей, более половины из которых (58 процентов) имели кариес, требующий немедленного лечения. По словам Кулдмаа, это одна из причин, почему проведение уроков по чистке зубов впервые нужно начинать в возрасте 4-5 лет.

«4-летние дети посещают детский сад еще три года, и, если они будут ежедневно чистить зубы под руководством воспитателя группы до окончания детского сада, то это со временем окажет заметное влияние на здоровье полости рта ребенка. Дети этого возраста также способны чистить зубы самостоятельно под руководством взрослого», - пояснила доктор Кулдмаа. Поскольку в детских садах есть и смешанные группы, Suukool рассчитывает, что они тоже примут участие в уроках. В 2023/2024 учебном году участие в уроках по чистке зубов смогут принять 700 групп детских садов.

Важную роль в проведении уроков по чистке зубов играет воспитатель группы, под руководством которого дети чистят зубы один раз в день после обеда. «Мы отправляем воспитателям групп стартовый набор для урока по чистке зубов, который включает в себя руководство для воспитателя, подставку для зубных щеток, зубные щетки, зубные пасты и наклейки для зубных щеток. Если подставка для зубных щеток предназначена для многоразового использования, то новые зубные щетки и зубные пасты мы раздаем через каждые три месяца», — сказала Кулдмаа.

Первый комплект с необходимыми принадлежностями поступит в детский сад осенью, второй - зимой и третий - весной. В сентябре следующего года воспитателю детского сада нужно будет снова зарегистрировать свою группу.