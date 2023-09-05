Cербия одолела Литву и обеспечила себе место в полуфинале ЧМ по баскетболу

Еще накануне матча Литва считалась фаворитом: как и Германия, она входила в число двух команд, которые еще не ощутили горечи поражения на чемпионате мира этого года. В подгруппе литовцы последовательно победили Египет (93:67), Мексику (96:66) и Черногорию (91:71), в следующей промежуточной группе они показали свою силу Греции (92:67) и США (110:104).

Сербия также прекрасно начала чемпионат мира, победив в подгруппе Китай (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южный Судан (115:83). В промежуточной группе, правда, какое-то время возились с Италией (76:78), после чего разгромили Доминикану (112:79).

Обе команды пока также являются и весьма результативными на этом чемпионате мира: Сербия в пяти играх набирает в среднем 100,4 очка за игру (2-й лучший показатель после США), литовцы - 96,4 очка за игру (3-й показатель).