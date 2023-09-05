Завтра электричество подорожает более чем на треть

Самой высокой - 250,06 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером с 20 до 21 часа, а самой низкой - с 14 до 15 часов, когда она упадет до 73,60 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в среду 129,83 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. В Финляндии цена электроэнергии будет во много раз ниже - 42,07 евро за мегаватт-час.

В августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 94,38 евро за мегаватт-час, что на 73,9 процента ниже, чем в августе 2022 года, когда средняя месячная цена составила 361,35 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем средняя биржевая цена в августе выросла на 18,6 процента.