Исследование: качество обслуживания клиентов Maxima превосходит Rimi и Prisma

Если в прошлом году Maxima Estonia имела рейтинг 74% и делила 4-6 места с Prisma и Grossi, то в этом году она находится на третьем месте с результатом 86,46%. С таким результатом Maxima опережает Rimi, Prisma и Grossi.

По сравнению с исследованием 2022 года в тройке продуктовых магазинов с наилучшим уровнем обслуживания в Эстонии произошли изменения. На первом месте вновь оказался Coop с результатом 89,67%. Selver по-прежнему на втором месте с 87,36%, а Maxima совершила большой скачок на третье место с 86,46%. На местах с четвертого по шестое расположились Rimi с 85,59%, Prisma peremarket с 81,75% и Grossi с 79,41%.

В исследовании приняли участие крупные магазины Maxima Eesti XX и XXX в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну.

Maxima обучает сотрудников языку и лидерству

«Maxima инвестирует 30 000 евро в год в языковое обучение. Мы организуем тренинги по лидерству для менеджеров магазинов, чтобы помочь им стать лучшими руководителями коллектива. В этом году мы провели опрос среди 1 925 сотрудников (55%), результаты которого показали, что большинство наших сотрудников довольны своей работой в Maxima. Удовлетворенность своей работой, безусловно, отражается на качестве обслуживания клиентов, а удовлетворенные сотрудники счастливы и увлечены своей работой, и это видно», - говорит Леа Кимбер, руководитель отдела кадров сети Maxima Eesti.

Больше всего люди удовлетворены общением со своим непосредственным руководителем и коллегами. Ладить с коллегами и непосредственным руководителем очень важно для создания позитивной и мотивирующей рабочей атмосферы.

«За последний год Maxima Eesti вложила большие средства в организацию магазинов. Мы приобрели новые холодильники, расширили ряды полок, чтобы по нашему магазину было удобнее передвигаться с детской или инвалидной коляской, а товары стали более доступны. Также мы уделяем большое внимание контролю качества свежей продукции, чтобы на прилавке были только свежие товары», - добавила руководитель отдела кадров.