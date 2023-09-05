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Эстонское предприятие создало уникальное сооружение из бетона

rus.postimees.ee
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Фото: Erik Riikoja

Предприятие по заливке бетона PR Betoon OÜ создало первую отлитую из монолитного бетона баню.

«Здание бани, корпус которой полностью состоит из бетона, мы нигде до сих пор не встречали, ни в Эстонии, ни в мире»,- сказал председатель правления PR Betoon Пеэп Роосманн.

Несущую конструкцию образует 100-миллиметровая оболочка из монолитного бетона, которая была залита внутрь полого деревянного каркаса. Задняя сторона сооружена из дерева, передняя - из стекла.

Фото: PR Betoon OÜ

Баня полностью оснащена: в ней есть вода, душ, емкость для горячей воды, электропроводка, освещение, а также дровяная печь. В комплект бетонной бани входит и выполненная в том же стиле рама для поленницы.

«Уникальное изделие ручной работы с комплексным решением, не гниет, и муравьи ее не едят, - характеризует бетонную баню автор и исполнитель идеи Пеэп Роосманн. - Баня очень уютная».

Фото: PR Betoon OÜ

Идея бетонной бани получила начальный импульс от придуманных и исполненных PR Betoon оригинальных бетонных павильонов на автобусных остановках, из которых сделанный для Лауласмаа павильон стал прямым прототипом для здания бани.

Прототип бетонной бани - автобусная остановка в Лауласмаа.
Прототип бетонной бани - автобусная остановка в Лауласмаа. Фото: Heiki Sal-Saller.
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