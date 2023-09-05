Эстонское предприятие создало уникальное сооружение из бетона

«Здание бани, корпус которой полностью состоит из бетона, мы нигде до сих пор не встречали, ни в Эстонии, ни в мире»,- сказал председатель правления PR Betoon Пеэп Роосманн.

Несущую конструкцию образует 100-миллиметровая оболочка из монолитного бетона, которая была залита внутрь полого деревянного каркаса. Задняя сторона сооружена из дерева, передняя - из стекла.

Фото: PR Betoon OÜ

Баня полностью оснащена: в ней есть вода, душ, емкость для горячей воды, электропроводка, освещение, а также дровяная печь. В комплект бетонной бани входит и выполненная в том же стиле рама для поленницы.

«Уникальное изделие ручной работы с комплексным решением, не гниет, и муравьи ее не едят, - характеризует бетонную баню автор и исполнитель идеи Пеэп Роосманн. - Баня очень уютная».

Фото: PR Betoon OÜ

Идея бетонной бани получила начальный импульс от придуманных и исполненных PR Betoon оригинальных бетонных павильонов на автобусных остановках, из которых сделанный для Лауласмаа павильон стал прямым прототипом для здания бани.