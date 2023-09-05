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С октября на маршрут Таллинн-Хельсинки будет добавлено еще одно круизное судно

rus.postimees.ee
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Cудно Victoria I.
Cудно Victoria I. Фото: Marko Stampehl

Концерн Tallink Grupp объявил о восстановлении популярного круизного сообщения на линии Таллинн-Хельсинки с четверга, 12 октября 2023 года, когда судно Victoria I выйдет на популярный маршрут между столицами двух североевропейских стран. Это означает, что компания вновь увеличивает количество ежедневных рейсов между Таллинном и Хельсинки до допандемического уровня, предлагая 14 рейсов в день.

Victoria I выйдет на линию Таллинн-Хельсинки по следующему расписанию:

  • 12:30 Отправление из Таллинна в Хельсинки
  • 16:00 Прибытие в Хельсинки
  • 18:30 Отправление из Хельсинки в Таллинн
  • 22:00 Прибытие в Таллинн

Комментируя решение об увеличении пропускной способности на линии Таллинн-Хельсинки, председатель правления AS Tallink Grupp Пааво Ныгене сказал: «Пассажиропоток на линии Таллинн-Хельсинки демонстрирует устойчивый рост, и спрос клиентов на круизы сохраняется, поэтому я рад, что мы можем удовлетворить этот спрос».

«За последний месяц Victoria I была основательно освежена и теперь она вновь готова обслуживать наших дорогих клиентов, предложив им удивительные впечатления на Балтийском море с лучшим выбором блюд, потрясающими развлечениями и удобным временем отправлений для посещения Таллинна», - добавил он.

Билеты на отправления Victoria I поступят в продажу на домашней странице концерна со вторника, 12 сентября 2023 года.

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