С октября на маршрут Таллинн-Хельсинки будет добавлено еще одно круизное судно

Концерн Tallink Grupp объявил о восстановлении популярного круизного сообщения на линии Таллинн-Хельсинки с четверга, 12 октября 2023 года, когда судно Victoria I выйдет на популярный маршрут между столицами двух североевропейских стран. Это означает, что компания вновь увеличивает количество ежедневных рейсов между Таллинном и Хельсинки до допандемического уровня, предлагая 14 рейсов в день.
Victoria I выйдет на линию Таллинн-Хельсинки по следующему расписанию:
- 12:30 Отправление из Таллинна в Хельсинки
- 16:00 Прибытие в Хельсинки
- 18:30 Отправление из Хельсинки в Таллинн
- 22:00 Прибытие в Таллинн
Комментируя решение об увеличении пропускной способности на линии Таллинн-Хельсинки, председатель правления AS Tallink Grupp Пааво Ныгене сказал: «Пассажиропоток на линии Таллинн-Хельсинки демонстрирует устойчивый рост, и спрос клиентов на круизы сохраняется, поэтому я рад, что мы можем удовлетворить этот спрос».
«За последний месяц Victoria I была основательно освежена и теперь она вновь готова обслуживать наших дорогих клиентов, предложив им удивительные впечатления на Балтийском море с лучшим выбором блюд, потрясающими развлечениями и удобным временем отправлений для посещения Таллинна», - добавил он.
Билеты на отправления Victoria I поступят в продажу на домашней странице концерна со вторника, 12 сентября 2023 года.