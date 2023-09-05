Маардуский завод железобетонных элементов подал ходатайство о банкротстве

Маардуский завод железобетонных элементов Four Side Element OÜ подал ходатайство о банкротстве и известил о коллективном сокращении 36 работников, пишет dv.ee.
Совладелец и бывший член правления компании Александр Гулла рассказал, что предприятие на 100% было ориентировано на поставки продукции на финский рынок, но с февраля заказы там просто исчезли.
По словам предпринимателя, его финские партнеры говорят, что в прошлый раз такое значительное падение в строительном секторе в Финляндии было 30-35 лет назад.
Four Side Element продолжал платить зарплату работникам, даже не вызывая их на завод, в надежде, что ситуация изменится, но деньги закончились, и теперь Александр Гулла сожалеет, что завод не прекратил работу еще в мае.
Читайте подробнее на dv.ee.