Маардуский завод железобетонных элементов подал ходатайство о банкротстве

Совладелец и бывший член правления компании Александр Гулла рассказал, что предприятие на 100% было ориентировано на поставки продукции на финский рынок, но с февраля заказы там просто исчезли.

По словам предпринимателя, его финские партнеры говорят, что в прошлый раз такое значительное падение в строительном секторе в Финляндии было 30-35 лет назад.

Four Side Element продолжал платить зарплату работникам, даже не вызывая их на завод, в надежде, что ситуация изменится, но деньги закончились, и теперь Александр Гулла сожалеет, что завод не прекратил работу еще в мае.