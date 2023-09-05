Власти Таллинна: никто из столичных детей без места в школе не останется

Вице-мэр Андрей Канте пояснил, что на данный момент в столичных школах 436 свободных места, место получат в том числе те дети, которые только недавно поселились в Таллинне.

«Самая большая сложность при назначении мест в школах состояла в том, что до 1 сентября у школ не было точного обзора – продолжат ли все находящиеся в списках ученики обучение в новом учебном году. Это касалось как покинувших Эстонию военных беженцев из Украины, так и школьников, которые решили продолжить обучение в другой стране или местном самоуправлении. Родители находившихся в списках, но отказавшихся от места учеников не проинформировали школы или департамент образования, поэтому наличие свободных мест было определено в некоторых случаях лишь в начале учебного года. В связи с этим произошла задержка в назначении мест в школах для учеников, которые представили заявление летом», - пояснил Канте.

В Таллиннский департамент образования в течение лета поступило 420 заявлений о назначении места в школе, больше половины из них поступили в последние недели августа, некоторые заявления и вовсе поступили в сентябре. В связи с этим процесс потребовал дополнительного времени.

Руководитель Таллиннского департамента образования Каарель Рунду подтвердил, что в течение этой недели место получат все дети, которым это необходимо. «В списке ожидания еще около 50 учеников, но для каждого будет найдена подходящая школа, в которой есть места, достаточное количество преподавателей, расположенная по возможности как можно ближе к дому».