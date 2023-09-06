Закупка нелетающих беспилотников, имиджевое обновление Минобороны и выборы во время войны: обзор событий в Украине

«Все, что в Украине производится, я все проверяю. Знают и военные, и Минобороны, что я проверяю на каждой ставке. Разведка постоянно поднимает мне контракты, и если мы что-то не выполняем, если мы от чего-то отказались, то я ставлю этот вопрос и все подписывается, все заказывается, – сказал глава государства в конце августа.

Но не в этом был мед цитируемого телеинтервью для ушей украинцев. Главное, что нам хотелось услышать, и мы это услышали: Украина начала производить оружие НАТОвского образца, «которого никогда не было и не должно было бы быть в стране… Мы выпускаем "Нептуны", "Стугны", "Корсары". Мы выпускаем такое количество "Стугн" и "Корсаров", не могу сказать, но даже не в десятки раз больше, чем до войны, – это просто колоссальные цифры. Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы строим», – сказал президент. Также он заявил о наличии в Украине собственного системного производства артиллерии 155-го калибра. «Этого пока мало для фронта, но это в разы больше, чем было», – уточнил Зеленский.