В Украине заканчивается эпопея с отставкой министра обороны Алексея Резникова. Она длится с конца января, когда журналисты обвинили Министерство обороны в закупках продуктов для армии по ценам в два-три раза выше, чем в киевских магазинах. Затем, с начала августа, в соцсетях и СМИ отставку министра подавали уже чуть ли не как решенный вопрос, однако конкретных причин для такого шага не называлось. А потом произошел еще один скандал: СМИ обвинили министерство в покупке летних курток для ВСУ под видом зимних - по завышенным ценам, да еще и через фирму-посредника, учредителем которой является племянник народного депутата и члена парламентского комитета по обороне, пишет из Киева журналист Сергей Гармаш.
Закупка нелетающих беспилотников, имиджевое обновление Минобороны и выборы во время войны: обзор событий в Украине
От перемены мест слагаемых…
И в первом, и во втором случае Минобороны не признало своей вины. В обоих случаях не обнаружено фактов причастности лично министра. Еще 23 августа президент Зеленский отказался комментировать слухи о предстоящей отставке Резникова. Но уже через неделю депутат Ярослав Железняк анонсировал в Telegram: «По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии отправится послом в Великобританию... Относительно дат: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября...». Также он назвал сменщика уходящего министра – глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Финал интриги наступил в минувшее воскресенье: «На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины», – заявил Владимир Зеленский.
«Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», – пояснил он мотивы своего решения. Тут же была названа и фамилия нового министра, которую президент предложит парламенту – Рустем Умеров. Уже 4 сентября Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке и профильный парламентский комитет поддержал его. Умеров написал заявление об уходе с поста главы Фонда Госимущества.
Большинство обозревателей и аналитиков в Украине отмечают, что такая замена ничего не изменит. Поскольку она вызвана не потребностью «в новых подходах и других форматах взаимодействия», как сказал президент, а, скорее, необходимостью имиджевого обновления Минобороны. Иначе эти подходы и форматы были бы обозначены. И кандидатура нового министра подбиралась бы под них, а не по принципу лояльности к Офису президента.
Умеров же известен как человек из обоймы главы Офиса Андрея Ермака. Будучи еще просто депутатом, в феврале-апреле 2022 года он входил в делегации на переговорах РФ и Украины в Беларуси, а потом и в Стамбуле. Тогда войска РФ еще стояли под Киевом и ОП был готов на компромиссы, которые однозначно были бы расценены народом как предательство. Поэтому в делегацию включались только те, кто был способен на трудные решения, без оглядки на политическую репутацию. То есть, сделавшие ставку исключительно на «лодку» Зеленского-Ермака.
Поэтому замена одного члена команды на другого, без изменения системы, которая и является корнем зла, не вызывает никаких радужных ожиданий в экспертной среде. Тем более, что все понимают: реальное управление обороной страны происходит из ОП, а министерство, как и все правительство, – лишь операционный центр этого управления. А в этом плане ничего не меняется. Значит, единственным ожидаемым эффектом от смены людей в министерском кресле будет облагораживание образа украинской власти в глазах западных партнеров и выпускание пара общественного недовольства, скопившегося на фоне коррупционных скандалов, кризиса мобилизационной системы и пробуксовки контрнаступления.
Оружие возмездия
Одним из неофициальных (в общественном сознании) обвинений Министерства обороны была убежденность, что на втором году войны Украина производит слишком мало собственных вооружений, а те, которые производит, – не всегда качественные. Например, как раз сейчас разгорается очередной скандал о, якобы, закупке Министерством обороны беспилотников, которые не взлетают. Однако неожиданно ответственность за эту сферу (еще до скандала с БПЛА) взял на себя Владимир Зеленский.
«Все, что в Украине производится, я все проверяю. Знают и военные, и Минобороны, что я проверяю на каждой ставке. Разведка постоянно поднимает мне контракты, и если мы что-то не выполняем, если мы от чего-то отказались, то я ставлю этот вопрос и все подписывается, все заказывается, – сказал глава государства в конце августа.
Но не в этом был мед цитируемого телеинтервью для ушей украинцев. Главное, что нам хотелось услышать, и мы это услышали: Украина начала производить оружие НАТОвского образца, «которого никогда не было и не должно было бы быть в стране… Мы выпускаем "Нептуны", "Стугны", "Корсары". Мы выпускаем такое количество "Стугн" и "Корсаров", не могу сказать, но даже не в десятки раз больше, чем до войны, – это просто колоссальные цифры. Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы строим», – сказал президент. Также он заявил о наличии в Украине собственного системного производства артиллерии 155-го калибра. «Этого пока мало для фронта, но это в разы больше, чем было», – уточнил Зеленский.
А уже 31 августа в официальном Telegram-канале он написал: «Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!» Он не уточнил, где именно находилась цель, но, судя по расстоянию, это был удар по аэродрому в Пскове.
Причем, это дальнобойное оружие – явно что-то еще, а не модернизированная Киевом украинская противокорабельная ракета «Нептун», о которой на последней неделе много писали западные СМИ. Поскольку дальность полета этой ракеты ограничивается пока 400 километрами.
То есть, у Киева есть уже, как минимум, два вида собственных вооружений, способных наносить удары по объектам в глубоком российском тылу. Это особенно важно, учитывая, что западные страны предоставляют дальнобойное оружие с условием неприменения его по территории России.
По словам неназванного украинского чиновника, которого цитируют западные СМИ, атака на российскую систему ПВО С-400 в районе села Оленевка в оккупированном Крыму 24 августа была на сто процентов осуществлена модифицированным «Нептуном».
По словам этого источника, «произведено всего пара десятков» таких ракет. Конечно, это не сопоставимо с российским ракетным арсеналом, но сам факт того, что Киев теперь способен без оглядки на Запад наносить удары по Москве – это серьезный психологический стимулятор для каждого украинца.
Странные выборы
Еще одной актуальной темой минувшей недели в украинских СМИ была, как ни странно, тема выборов.
Казалось бы, как можно проводить выборы в стране, значительная часть территории которой оккупирована, а остальная – систематически обстреливается Россией? Как смогут голосовать граждане, если миллионы из них выехали за границу, сотни тысяч воюют, а многие живут в прифронтовых зонах, где нет никаких стационарных государственных институтов? Какие страны пришлют своих наблюдателей на такие выборы, если правительство Украины не сможет дать им гарантии безопасности? Как в результате таких выборов будут представлены во власти Восточный и Южный регионы Украины? Будет ли власть, избранная на таких выборах легитимной в глазах всего населения страны? В конце концов, уместно ли тратить во время войны сотни миллионов долларов на избирательный процесс, который всегда раскалывает общество? Я уже не говорю о том, что выборы во время военного положения в Украине запрещены законодательно!
И тем не менее, Запад откровенно давит на Зеленского, чтоб тот провел парламентские выборы. Давление стало настолько очевидным, что его уже никто и не скрывает.
Так, 27 августа Владимир Зеленский рассказал в телеинтервью, что обсуждал эту тему с американским политиком-республиканцем Линдси Грэмом: «Я ему сказал: если США вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку... Извините, проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги из оружия и давать их на выборы также не буду. Но если вы мне дадите эту финансовую поддержку, если парламентарии поймут, что нам это нужно сделать, давайте тогда менять быстро законодательство и, самое главное, давайте рисковать тогда вместе».
При этом президент четко обозначил свою позицию: «Для нас нужен каждый голос. Мы не сможем для самих себя сказать, что это очень демократично проведено. Нам нужен легитимный выбор. Чтобы этот выбор был сделан обществом. Чтобы это не разъединило наших людей. Чтобы военные могли проголосовать. Они защищают сегодня эту демократию, и не дать им этой возможности из-за войны – это нечестно. Я был против выборов только из-за этого».
Но через день, тот самый Линдси Грэм манипулятивно «приветствовал готовность президента Владимира Зеленского провести выборы в Украине даже в условиях войны». Такие выборы, написал он в Twitter, «будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и как утверждение демократии и свободы». При этом, он призвал «всех союзников Украины предоставить финансовую и техническую помощь в поддержку этих усилий».
31 августа, комментируя тему выборов председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допустил: «Я думаю, что теоретически выборы могут состояться во время войны. Вы видите, как международные партнеры посылают нам сигналы, что выборы должны быть проведены и во время войны, чтобы не произошло так называемого застоя демократии». «Мы знаем, что у нас в каждой гривне 68 копеек – это деньги международных партнеров. То есть, мы должны прислушиваться к их мнению, потому что они нам очень активно помогают», – пояснил он.
Иначе говоря, власть готова провести выборы (или поговорить о них) исключительно по прихоти западных «спонсоров» Украины. А точнее, удовлетворяя политические интересы Республиканской партии США. Поскольку сказать, что запрос на имитацию демократии в условиях ее объективной невозможности наблюдается в украинском обществе, нельзя.
Нет, конечно, некоторые парламентские силы хотели бы проведения выборов именно до окончания войны. Поскольку после победы Украины все электоральные баллы, очевидно, заберут ставленники Зеленского. Такое стремление заметно по активизации фактически предвыборной деятельности на каналах того же Петра Порошенко. Но говорить, что тема парламентских или президентских выборов актуальна сейчас в украинском обществе… Ее обсуждение вызывает у людей скорее недоумение. И если демократия – это инструмент народа, а не иностранных «спонсоров», то не надо подталкивать Украину к политическим процессам, которые однозначно не смогут обеспечить легитимность их результатов, а соответственно, создадут условия для внутриполитической нестабильности.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.