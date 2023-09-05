Власти Кубы сообщили о раскрытии сети, вербовавшей кубинцев для участия в войне в Украине на стороне России

«Министерство внутренних дел выявило и ведет работу по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, действующей из России с целью привлечения проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в ряды вооруженных сил, которые участвуют в военных операциях в Украине. Попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела», - говорится в сообщении МВД Кубы.

В ведомстве также отметили, что «враги Кубы пытаются очернить имидж страны и представить ее соучастницей действий, которые мы решительно отвергаем».

«Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в ООН в осуждении этой практики, - говорится в заявлении министерства. - Куба не участвует в войне в Украине. Она решительно действует и будет действовать против тех, кто принимает участие в любой форме торговли людьми с целью вербовки наемников, чтобы кубинские граждане использовали оружие против какой-либо страны».

Министр иностранных дел Бруно Родригес в своем сообщении в соцсети X (бывшем твиттере) отметил: «Мы действуем против этих попыток силой закона».

Российские власти это заявление пока не комментировали.

Агентство Reuters напоминает, что в конце мая газета «Рязанские ведомости» сообщала о том, как несколько кубинских граждан, проживавших в Рязани, подписали контракты с Минобороны России и отправились воевать в Украину.