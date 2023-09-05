АНАЛИЗ ⟩ Сокращение зарплат высокопоставленным госслужащим – бесстыжий популизм или вынужденный шаг?

План Вырклаэва: будем повышать зарплаты и дальше, но будем повышать их меньше
Полгода назад премьер была против изменения системы оплаты труда высокопоставленных госслужащих
Оппозиция сомневается в искренности Партии реформ, но они готовы сотрудничать в случае необходимости
В самый разгар скандала из-за перевозок в направлении России, связанного с премьер-министром Каей Каллас, из правительственного кабинета произошла утечка плана министра финансов по сокращению запланированного повышения зарплат высокопоставленным госслужащим. Это лишь пиар-ход, который не будет реализован, или идея, которая вполне может быть привлекательной в трудные времена?
Правительство начало переговоры по госбюджету на прошлой неделе, но большая часть их результатов до сих пор неизвестна общественности, поскольку согласно решению, дела не будут обнародованы до тех пор, пока не перешагнут через первые грабли. Однако в прессу просочился план министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) по сокращению зарплат высокопоставленным госслужащим.
Вернее, в предложении речь идет не об уменьшении зарплаты, а об уменьшении прибавки к зарплате высокопоставленным госслужащим. Чтобы понять, что это значит, нужно посмотреть, как рассчитываются зарплаты высших госслужащих в целом и кто попадает в эту категорию.
Зарплаты высших государственных служащих индексируются, то есть меняются в апреле каждого года, и рассчитываются в Министерстве финансов. Индекс определяется в зависимости от величины поступления части пенсионного страхования социального налога за предыдущий год, т. е. роста заработной платы и инфляции. Восемьдесят процентов прироста обусловлены повышением заработной платы в прошлом году, а двадцать процентов – ростом цен.
В группу, зарплата которой рассчитывается таким образом, входят президент, премьер-министр, спикер Рийгикогу, председатель Государственного суда, вице-спикеры Рийгикогу, государственный контролер, канцлер права, члены Рийгикогу, генеральный прокурор, министры, государственный секретарь, председатели комиссий Рийгикогу и председатели фракций Рийгикогу. Пусть говорят, что, по слухам, в предложении Вырклаэва есть исключение для президента, но в то же время это пока окончательно не решено.
Повышение зарплаты на тысячу евро
Последний раз обсуждение зарплат высокопоставленных чиновников публично обсуждалось прошлой зимой, когда в таблицах, опубликованных различными изданиями, отражалось, что, несмотря на трудные экономические времена, повышение зарплат на вышеупомянутых должностях сделает большой скачок в апреле. Например, зарплата президента, премьер-министра, председателя Государственного суда и спикера Рийгикогу выросла более чем на тысячу евро. Тогда это многим казалось несправедливым и незаслуженным, потому что влияние коронакризиса и войны в Украине уже сказывалось/начинало сказываться на экономике, а хлеба на столах у людей стало меньше. (Правда, наиболее серьезные сокращения начались только при этом правительстве – прим. Т.М.)
Эйки Нестор: величину зарплаты депутатов могли бы назвать признанные общественностью специалисты
Последняя поправка к закону, касающаяся зарплаты высокопоставленных госслужащих, была рассмотрена в Рийгикогу в 2017 году. Эйки Нестор (Социал-демократическая партия), который в то время был спикером Рийгикогу, весной заявил Postimees, что он никогда не был сторонником индексированной зарплаты политиков.
Зарплаты индексировались и до 2017 года, но цель изменения на тот момент заключалась в том, чтобы сделать индекс для пенсионеров по старости и высших государственных служащих одинаковым. «В соответствии с предыдущим индексом рост зарплат был бы даже больше, чем нынешний, в нем доля, определяемая размером инфляции, была еще больше», – сказал Нестор.
Кроме того, тогда при обсуждении этого вопроса никто не предполагал, что индексация может привести к столь значительному увеличению зарплаты. «Никто не мог предположить, что Россия вторгнется в Украину, что будет энергетический кризис и в связи с ним безумная инфляция», – сказал Нестор.
Он отметил, что, согласно конституции, состав Рийгикогу может принимать решения об оплате труда только для следующих составов. В настоящее время может случиться так, что если в некоторые экономические годы индекс будет иметь знак минус, то пенсии по старости останутся на том же уровне, а зарплаты высших госслужащих снизятся.
«В идеале люди, претендующие на должности сроком на четыре года, должны знать, каковы условия их заработной платы, – сказал тогда Нестор. – Заработная плата депутатов Рийгикогу могла бы корректироваться раз в четыре года, а делать предложение о величине зарплаты могли бы признанные общественностью специалисты и профсоюзы: Центральный союз работодателей, Центральный союз профсоюзов и другие объединения, представляющие социальные группы. Социал-демократы выдвигали такое предложение уже двадцать лет, но никто его не поддержал».
По мнению Нестора, нынешний высокий показатель не должен всех пугать, ведь год на год не приходится. На вопрос, следует ли Рийгикогу отменить индексацию для следующего состава, он отвечать не захотел. «Я не стану ничего указывать, потому что я не вхожу в этот состав», – сказал он.
Например, тогдашний министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) тоже тогда призналась Postimees, что зарплата высока по сравнению с зарплатой среднестатистического эстонского работника, и в трудное время, когда людям нелегко платить по счетам, это кажется несправедливым.
Сиккут заявила, что общество должно обсудить, должно ли формирование зарплат быть автоматическим, как сейчас, или на основе отдельных политических решений. «В целом я бы посчитала автоматический режим более разумным, но тогда вопрос в том, каков этот индекс, – сказала Сиккут. – При нынешней инфляции индекс высок, вот и повышение зарплат многим кажется несправедливым».
Однако премьер-министр Кая Каллас с этим не согласилась. Тогда в интервью Postimees она выразила мнение, что система могла бы оставаться такой, какая она есть. «Я бы не стала менять эту систему, потому что иначе это станет объектом одного бесконечного популизма. Для управления страной нужны люди, чей доход таков, что они не станут делают выбор, основываясь на каких-то других вещах. Пусть это будет так», – сказала тогда премьер-министр.
Разворот Партии реформ
Однако теперь Каллас заняла место в одной лодке со своим коллегой по партии Вырклаэвом. Когда Postimees напомнил премьер-министру о сказанном ею в марте, Каллас ответила, что продолжает выступать за то, чтобы зарплаты высших государственных служащих были привязаны к какому-то показателю или индексу. Если этого не будет, заработная плата как раз и станет объектом популизма.
В то же время она поддерживает план Вырклаэва, потому что этот план только уменьшает угол подъема. «В ситуации, когда мы находимся в таком положении с бюджетом, что нам приходится замораживать рост зарплат в государственном секторе на четыре года, воспринимается как несправедливость, если наши собственные зарплаты все равно идут в рост, а мы при этом будем говорить, что это предусмотрено законом и ничего не поделаешь», – сказала премьер-министр.
Как же сейчас Партия реформ пришла к этой мысли? И Вырклаэв, и Каллас отметили, что причиной этого является решение правительства заморозить рост зарплаты в бюджетном секторе. Реформисты чувствуют, что, в то время как они замораживают повышение заработной платы для чиновников, полицейских, спасателей и других государственных служащих, получая при этом значительную ежегодную надбавку, им будет лучше посматривать на свой народ. «Честно говоря, тогда нам будет проще смотреть в глаза чиновникам, фонд заработной платы которых мы замораживаем. Сможем сказать, мы и сами тоже несем эту долю», – заявила Каллас.
Что же на самом деле предлагает министр финансов? Хотя от сложных политических высказываний в канцелярско-бюрократическом стиле у общественности могло сложиться впечатление, что министр финансов хочет урезать зарплаты высокопоставленным чиновникам , на самом деле это не сокращение и не замораживание. По сути, зарплаты у них все равно вырастут, хотя и наполовину меньше. Вырклаэв заявил, что в общей сложности за четыре года это сэкономит стране около 14 миллионов евро.
Коалиционные партии относятся по-разному
Кажется, «Ээсти 200» поддерживает план «большого партнера», поскольку министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») отметил, что зарплаты в государственном секторе должны двигаться в том же направлении, что и в частном секторе. «Если в ближайшие годы рост заработной платы в частном секторе явно замедлится, то будет естественно, если это произойдет и в государственном секторе. В том числе и для высокопоставленных чиновников», – сказал Рийсало.
А вот с соцдемами совсем другая история, поскольку их председатель Лаури Ляэнеметс весьма критично отнесся к предложению коллеги. Соцдемы согласны с тем, что в трудные времена руководителям государства лидерам также необходимо облегчить свои мошны, но Ляэнеметс предпочел бы лучший способ сделать это.
«Я считаю неправильным, что в будущем, через четыре года, премьер-министр Эстонской Республики будет получать такую же зарплату, как член Рийгикогу Калле Грюнталь. Это значит, что в государственном устройстве что-то не так, и эта политика заработной платы нелогична», – сказал Ляэнеметс.
В частности, план Вырклаэва не коснется членов Рийгикогу, поскольку в конституции указано, что их система начисления заработной платы может быть изменена только для следующего состава. Подобная клаузула была включена в закон, чтобы избежать популизма и предотвратить возможность использования политиками зарплат в качестве способа «одернуть» друг друга. Согласно закону, нынешний состав Рийгикогу не может ни увеличивать, ни уменьшать собственную зарплату. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда зарплата премьер-министра пусть и будет постепенно увеличивается, но в то же время зарплата членов Рийгикогу вырастет так, что обгонит ее.
На взгляд Ляэнеметс, такая возможность существует, по мнению Вырклаэва, нет. Трудно предсказать, кто прав, поскольку коэффициент зависит от состояния экономики. В следующем году такой сценарий крайне маловероятен, но теоретически возможен в будущем.
По сути, коалиционные партии оказались у разбитого корыта, поскольку от правительства, которое урезает расходы бюджета и повышает налоги, ожидается, что оно само будет показывать пример. Если прошлой весной народ сравнительно легко принял непомерное повышение зарплат политиков, то из-за повышения налогов и сокращения расходов увеличение зарплат верхушки в ближайшие годы может бесповоротно разозлить достаточно многих избирателей.
С другой стороны, политикам приходится думать о том, что и в политике, и на других высоких должностях нужны образованные специалисты, и при этом им приходится придерживаться устоявшейся логической так называемой лестницы – что министра или премьер-министр играет большую роль в обществе, чем простой член Рийгикогу.
Является ли это попыткой Партии реформ преодолеть скандал?
Как бы то ни было, в любом случае предложение Партии реформ ставит оппозицию в интересное положение. Им сложно противостоять этой идее, потому что если они будут выступать против снижения зарплат политиков, то с их стороны это будет непопулярный в народе шаг.
Председатели всех трех оппозиционных партий заявили Postimees, что эта идея в принципе приветствуется. Если Партия реформ действительно выступит с этим предложением, у них, с учетом своего имиджа в обществе, не будет другого выбора, кроме как хотя бы серьезно рассмотреть возможность его поддержки.
Такая же ситуация фактически произойдет и в Рийгикогу, которому в таком случае придется серьезно обсуждать вопрос о том, следует ли менять индекс для следующего состава Рийгикогу или следует полностью пересмотреть конституцию и переделывать всю систему.
Хотя, если правда дойдет до голосования, всегда можно будет притормозить из-за какого-нибудь пустяка и сказать: «Мы в принципе за, но голосовали против, потому что на наш взгляд, это можно было бы сделать по-другому». Похоже было на то, какую тактику примет оппозиция, когда коалиция действительно выступит с этим предложением.
Однако представители оппозиционной партии в один голос заявляют, что Партия реформ предложила этот план сейчас только потому, что вокруг премьер-министра и ее мужа разразился скандал. Следует отметить, что в пользу последнего аргумента говорят два факта. Во-первых, из-за Каи Каллас очень сильно пострадала репутация Партии реформ, и в то время, когда произошла утечка информации о плане Вырклаэва, этот скандал было темой номер один в глазах общественности. Во-вторых, в пользу этого говорит тот факт, что именно это конкретное предложение просочилось в ходе переговоров по бюджету. Правда, достоянием общественности стала еще та или иная мелочь, но больше ничего конкретного.
С другой стороны, опять-таки логично, что подобные вопросы и обсуждаются при обсуждении бюджета. Не исключено, что эта идея Вырклаэву приходила в голову уже и раньше, а сейчас она просто выпала на «благоприятное» время.
Председатель EKRE Мартин Хельме в беседе с Postimees зашел даже так далеко, что заявил, что не хочет даже обсуждать содержание этого вопроса, поскольку в таком случае это будет поддержкой игры Партии реформ. «Мы не должны быть настолько глупыми, чтобы попасться в ловушку, давая Партии реформ возможность посредством пропаганды перевести внимание на эту тему с вопросов, связанных с Каей Каллас», – отметил он.
По словам Хельме, он убежден, что предложение Вырклаэва является политтехнологическим шагом, призванным отвлечь внимание людей от скандала с Каей Каллас, и что на самом деле никаких изменений не произойдет. «Дело в том, что этого просто не произойдет, потому что никто не может предложить нового, лучшего решения. Во-вторых, это не только зарплата членов Рийгикогу, президента и премьер-министра, но и судей, военнослужащих и некоторых других высокопоставленных чиновников. Все начнут кричать», – заявил Хельме.
Когда Postimees спросил Хельме, готов ли он теоретически как член Рийгикогу снизить себе зарплату, когда государство испытывает трудности, тот ответил, что в принципе открыт к обсуждению вопроса об улучшении системы.
Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу также считает, что это был политический технологический шаг Партии реформ. Однако Рейнсалу был гораздо более склонен к обсуждению этого вопроса, поскольку, по его словам, цель «Отечества» – сократить бюрократию центрального правительства на 20 процентов. В развернутом виде это означает то, что они в принципе поддерживают этот план, и также были бы за, если бы пожелали сократить экономические расходы высокопоставленных государственных деятелей.
«"Отечество" точно не оставит этот вопрос в стороне, если это будет серьезное предложение", – подтвердил Рейнсалу и добавил, что «Отечество» могло бы также обсудить и индекс зарплат Рийгикогу.
Танель Кийк, председатель фракции Центристской партии, также скептически отнесся к мотивам Партии реформ. Кийку кажется, что Партия реформ закинула этот план для того, чтобы ослабить неистовый огонь общественного возмущения, вызванный скандалом с Каей Каллас. И он также выразил сомнение в том, что коалиция всерьез планирует реализовывать эту идею.
«Мне скорее кажется, что это своего рода пинг-понг и просто мыслительная игра, которая сейчас разыгрывается на глазах у публики, – добавил он. – Если посмотреть на планы этого правительства касательно налогов, то и в этом контексте план не кажется особенно искренним. С одной стороны, из госбюджета выводятся деньги для того, чтобы увеличились доходы у самых богатых людей, с другой стороны, ищутся возможности для сокращения на миллион или несколько сотен тысяч. Это кажется довольно неадекватным».
По мнению Кийка, в трудные времена высокооплачиваемые государственные деятели должны облегчить свои кошельки солидарно с народом, но он предпочел бы ввести прогрессивный подоходный налог. В принципе, Центристская партия также готова вести переговоры на тему зарплат.
Сам Вырклаэв непреклонно утверждает, что это предложение не имеет никакой связи со скандалом вокруг премьер-министра. По его словам, все просто: его задача как министра финансов – найти сейчас возможности для сокращения расходов. Благодаря этому шагу за четыре года государство смогло бы сэкономить около 14 миллионов евро, а ведь и это тоже деньги, заявил министр.
«В последнее время Партию реформ обвиняли в том, что каждой новой идеей мы, так сказать, пытаемся прикрыть очередную идею – исходя из этой логики, у меня уже должно было все перепутаться, что, мол, дальше делать-то, то ли вводить налог на автомобили, то ли еще что-то», – сказал он Postimees.
Если Партия реформ и «Ээсти 200» смогут заманить социал-демократов в одну лодку с Вырклаэвом, коалиция должна будет действовать быстро, поскольку изменение зарплаты произойдет уже в апреле. Если перемены будут отложены на последующие годы, весной придется смириться с возмущением народа, и влияние политического шага Вырклаэва станет слабее.
С другой стороны, не исключено, что нынешняя дискуссия – это только начало, и вместо этого политики найдут другой способ пополнить государственную казну за счет высокопоставленных государственных деятелей. Также возможно, что все останется так, как есть сейчас.