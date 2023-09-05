АНАЛИЗ ⟩ Сокращение зарплат высокопоставленным госслужащим – бесстыжий популизм или вынужденный шаг?

Последний раз обсуждение зарплат высокопоставленных чиновников публично обсуждалось прошлой зимой, когда в таблицах, опубликованных различными изданиями, отражалось, что, несмотря на трудные экономические времена, повышение зарплат на вышеупомянутых должностях сделает большой скачок в апреле. Например, зарплата президента, премьер-министра, председателя Государственного суда и спикера Рийгикогу выросла более чем на тысячу евро. Тогда это многим казалось несправедливым и незаслуженным, потому что влияние коронакризиса и войны в Украине уже сказывалось/начинало сказываться на экономике, а хлеба на столах у людей стало меньше. (Правда, наиболее серьезные сокращения начались только при этом правительстве – прим. Т.М.)

Эйки Нестор: величину зарплаты депутатов могли бы назвать признанные общественностью специалисты

Последняя поправка к закону, касающаяся зарплаты высокопоставленных госслужащих, была рассмотрена в Рийгикогу в 2017 году. Эйки Нестор (Социал-демократическая партия), который в то время был спикером Рийгикогу, весной заявил Postimees, что он никогда не был сторонником индексированной зарплаты политиков.

Зарплаты индексировались и до 2017 года, но цель изменения на тот момент заключалась в том, чтобы сделать индекс для пенсионеров по старости и высших государственных служащих одинаковым. «В соответствии с предыдущим индексом рост зарплат был бы даже больше, чем нынешний, в нем доля, определяемая размером инфляции, была еще больше», – сказал Нестор.

Кроме того, тогда при обсуждении этого вопроса никто не предполагал, что индексация может привести к столь значительному увеличению зарплаты. «Никто не мог предположить, что Россия вторгнется в Украину, что будет энергетический кризис и в связи с ним безумная инфляция», – сказал Нестор.

Он отметил, что, согласно конституции, состав Рийгикогу может принимать решения об оплате труда только для следующих составов. В настоящее время может случиться так, что если в некоторые экономические годы индекс будет иметь знак минус, то пенсии по старости останутся на том же уровне, а зарплаты высших госслужащих снизятся.

«В идеале люди, претендующие на должности сроком на четыре года, должны знать, каковы условия их заработной платы, – сказал тогда Нестор. – Заработная плата депутатов Рийгикогу могла бы корректироваться раз в четыре года, а делать предложение о величине зарплаты могли бы признанные общественностью специалисты и профсоюзы: Центральный союз работодателей, Центральный союз профсоюзов и другие объединения, представляющие социальные группы. Социал-демократы выдвигали такое предложение уже двадцать лет, но никто его не поддержал».

По мнению Нестора, нынешний высокий показатель не должен всех пугать, ведь год на год не приходится. На вопрос, следует ли Рийгикогу отменить индексацию для следующего состава, он отвечать не захотел. «Я не стану ничего указывать, потому что я не вхожу в этот состав», – сказал он.