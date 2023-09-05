Конфликт нарастает: местное самоуправление грозит подать в суд на Министерство образования

Волость требует от министра аннулировать разрешение на обучение Метскюлаской основной школы и внести изменения в разрешение на обучение Виртсуской школы в соответствии с решением волостного собрания, принятым в марте, и судебными решениями, вынесенными на сегодняшний день. Волость утверждает, что решение собрания было доведено до сведения министерства, и у него было пять месяцев, чтобы разобраться с разрешениями. Волость также установила крайний срок для аннулирования разрешения Метскюлаской школы: это должно быть сделано до пятницы 8 сентября. В противном случае волость обратится в суд.

«Если волость Ляэнеранна не будет уведомлена об изменении и аннулировании разрешения, то волость будет вынуждена обратиться в административный суд», - говорится в письме.

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») сообщила, что задержка с подписанием документов связана с подачей родителями в окружной суд нового заявления о первичной правовой защите.

«Мы должны дождаться решения окружного суда. Именно по этой причине я не подписала документ об отзыве разрешения. Невозможно представить, чтобы окружной суд принял предварительное решение, но в то же время отозвал разрешение. Так поступать нельзя, и поскольку интересы детей должны стоять на первом месте, необходимо разрешить им учиться до вынесения решения суда», - сказала Каллас в утреннем интервью программе Terevision на канале ETV.

Представитель родителей Сильвия Лотман, также давшая интервью программе Terevision сегодня утром, сказала, что матери и отцы учеников больше всего опасаются аннулирования разрешения Метскюлаской школы. Если это произойдет, то дети не смогут выполнять свои школьные обязанности, обучаясь Метскюлаской школе.

Письмо, подписанное вице-старейшиной волости Ляэнеранна Яной Метс (Партия реформ), обвиняет министра Кристину Каллас и в некорректных высказываниях в социальных сетях. В частности, в сообщении, сделанном 2 сентября, министр пишет, что она не подписала заявления об отзыве разрешений на обучение Метскюлаской и Виртсуской школах, и что в них разрешено преподавать. По мнению волости, такими заявлениями министр посеяла ненужную путаницу и дала неверный сигнал общественности и родителям.