На улицах Магазини и Наэри начались работы по реконструкции водопроводных и канализационных труб

Компания AS Tallinna Vesi начала работы по реконструкции водопровода и канализации на улицах Магазини и Наэри, в связи с чем до 15 ноября будет временно ограничено движение транспорта. На время строительных работ местным жителям гарантируется работа системы водоснабжения и канализации, а также доступ к своим домам на автомобиле.
«Для обеспечения высокого качества питьевой воды и канализации, а также для снижения рисков крупных аварий и затоплений необходимо эффективно планировать и проводить работы по реконструкции в соответствии с данными мониторинга водопроводных и канализационных сетей. По возможности мы всегда стараемся планировать работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства для жителей города, - сказал Каспар Раадик, руководитель проекта инженерного отдела AS Tallinna Vesi. - Необходимо заменить трубопроводы водоснабжения и канализации на улицах Магазини и Наэри, так как грунт там уже просел в нескольких местах. Чтобы не допустить больших пробок в этом районе, мы начали работы 4 сентября, когда был завершен ремонт улицы Лийвалайа и восстановлено нормальное движение транспорта», - добавил Раадик.
В ходе реконструкции будут заменены трубопроводы питьевой воды на улицах Магазини и Наэри, а также построен новый разделительный трубопровод дождевой канализации. Кроме того, в рамках проекта будет произведена замена проезжей части и тротуаров. По словам Раадика, это позволит обеспечить высокое качество обслуживания жителей района на будущее. Планируемый срок службы новых трубопроводов составляет более 50 лет.
Работы по реконструкции улицы Магазини будут проводиться на участке между улицами Херне и Рави, включая места пересечения этих улиц. Также строительные работы будут проходить и на улице Наэри. Работы планируется завершить за 2,5 месяца, чтобы как можно меньше беспокоить местных жителей. В этот период будет ограничена парковка на улицах Магазини и Наэри, а движение будет переведено на улицу с двусторонним движением. Кроме того, раскопки будут сопровождаться некоторым шумовым воздействием. Водоснабжение и канализация будут гарантированы в течение всего периода строительства, за исключением кратковременных отключений для переподключения, о чем владельцы недвижимости будут проинформированы отдельно. AS Tallinna Vesi просит отнестись к этому с пониманием.
Строительные работы будут проводиться компанией VH Ehitusteenused в основном в рабочие дни с 7:30 до 18:00. Местным жителям также будет гарантирован доступ к их собственности на автотранспорте, если только работы не будут проводиться непосредственно перед воротами. Владельцы недвижимости будут проинформированы об этом отдельно. В связи с этим AS Tallinna Vesi просит местных жителей следить за организацией дорожного движения и поддерживать постоянную связь с сотрудниками VH Ehitusteenused.
«Если вам необходимо подъехать к участку с крупногабаритной техникой, пожалуйста, заранее согласуйте дату с подрядчиком проекта, чтобы мы могли гарантировать доступ для техники», - добавил Раадик. Подрядчики по вывозу отходов проинформированы об изменении правил дорожного движения, но если транспортные проблемы все же возникнут, жителям предлагается сообщить об этом в компанию VH Construction Services по телефону 51 38 977 или по электронной почте merle@vhehitusteenused.ee.
Участок улицы Магазини между улицами Наэри и Херне, а также улица Наэри будут закрыты для движения транспорта до 8 сентября. После этого будет открыто движение по улице Наэри, а закрытым останется только участок улицы Магазини между улицами Херне и Наэри. Местные жители будут проинформированы о дальнейших изменениях в организации дорожного движения.