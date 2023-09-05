На улицах Магазини и Наэри начались работы по реконструкции водопроводных и канализационных труб

«Для обеспечения высокого качества питьевой воды и канализации, а также для снижения рисков крупных аварий и затоплений необходимо эффективно планировать и проводить работы по реконструкции в соответствии с данными мониторинга водопроводных и канализационных сетей. По возможности мы всегда стараемся планировать работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства для жителей города, - сказал Каспар Раадик, руководитель проекта инженерного отдела AS Tallinna Vesi. - Необходимо заменить трубопроводы водоснабжения и канализации на улицах Магазини и Наэри, так как грунт там уже просел в нескольких местах. Чтобы не допустить больших пробок в этом районе, мы начали работы 4 сентября, когда был завершен ремонт улицы Лийвалайа и восстановлено нормальное движение транспорта», - добавил Раадик.

В ходе реконструкции будут заменены трубопроводы питьевой воды на улицах Магазини и Наэри, а также построен новый разделительный трубопровод дождевой канализации. Кроме того, в рамках проекта будет произведена замена проезжей части и тротуаров. По словам Раадика, это позволит обеспечить высокое качество обслуживания жителей района на будущее. Планируемый срок службы новых трубопроводов составляет более 50 лет.