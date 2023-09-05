Сбитый грузовиком велосипедист скончался от полученных травм

В 15:46 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП в Ярвамаа, где 53-летний мужчина на велосипеде был сбит грузовиком под управлением 62-летнего мужчины, который был трезв и имел действующее водительское удостоверение. Прибывшая на место происшествия скорая помощь не смогла спасти жизнь велосипедиста.

Старший комиссар полиции Кайре Вяльба заявила, что причины трагического ДТП будут установлены в ходе расследования. «Это, безусловно, еще одно напоминание всем участникам дорожного движения, что они всегда должны быть бдительны и готовы к тому, что другие участники движения могут совершить ошибку».