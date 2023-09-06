ИЗГНАНИЕ ⟩ Супружеская измена дорого обошлась известному эстонскому священнику

Яан Таммсалу – один из самых известных священнослужителей Эстонии, знакомый нам как по появлению в эфире радио и телевидения, так и по участию во многих общественных мероприятиях. Сейчас он впал в немилость у Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, и руководство церкви освободило его от должности пастора Таллиннской цервки Св. Иоанна.
В интервью Postimees архиепископ Урмас Вийлма подчеркнул, что Таммсалу может продолжать исполнять обязанности священника Таллиннского пробства, но должен координировать всю церковную деятельность с пробстом. Ограничения будут особенно строги до тех пор, пока Таммсалу не наладит свою личную жизнь, то есть не решит, сохранит ли он свой четвертый брак, расторгнет ли его и продолжит уже законным образом свои новые отношения, или же станет блюсти целибат. Архиепископ заявил, что священнослужитель, которому осталось всего несколько лет до статуса эмерита, вероятно, уже не сможет стать священником в другом приходе. В качестве одной из уступок Вийлма обещает, что Таммсалу, которого на родине признали грешником, может в порядке исключения хотя бы разок съездить в Брюссель, чтобы послужить эстонской лютеранской общине.
Островитянин, окончивший техникум по строительной специальности, помимо работы в здании Saare KEK, учился также в Институте теологии, после чего сделал свой выбор в пользу духовной профессии. Уже с юных лет у Таммсалу был замечен повышенный интерес к противоположному полу, что само по себе не является чем-то странным или запретным, за исключением случаев, когда мужчина уже женат и особенно - если он является священнослужителем. Ведь на венчаниях молодожены ожидают, что служитель церкви, который венчает их на всю оставшуюся жизнь по Божьей воле, конечно же, сам следует заветам Бога.
Служитель церкви - тоже человек, он может ошибаться и грешить, и полагаться на божественную благодать, но все же им взяты на себя жизненные задачи представлять в обществе институт, на который люди привыкли равняться и который служит особенно высоким ценностям. Высокие моральные требования распространяются и на духовенство. Серийные разводы священнослужителя и наличие побочных связей бросают тень на всю церковную организацию, а также ставят членов церкви, возглавляемой таким священнослужителем, в неудобное положение.
Если бы Яан Таммсалу остался строителем и поддерживал связь с церковью только как обычный христианин, мы бы не говорили о нем в контексте его греховной жизни. Общественность не интересует частная жизнь руководителей строительных работ. Вероятно, он бы блестяще преуспел в жизни как строитель или предприниматель, и избежал бы в связи со своими слабостями нападок в СМИ и нелестных оценок коллег.
Служителя церкви, который разбирается в строительстве и известен как хороший экономист, хвалят до небес во всех приходах, где он долгое время служил: это приходы Вальяла, Карья и церковь св. Иоанна на Сааремаа, церковь св. Иоанна в Вильянди, и, наконец, церковь св. Иоанна в Таллинне. Церковные постройки могли непосредственно ощущать его руку, потому что рабочие инструменты то и дело оказывались в его руке, и время от времени, когда он был в церкви, можно было слышать удары молотка. Однако особенно эффективным он оказался в организации меропритий и в поиске дополнительных источников финансирования, поэтому, к примеру, о его вкладе в восстановление церкви св. Иоанна в Таллинне всегда говорят в превосходной степени.
Его деятельности, безусловно, шли на благо его хорошие связи с местными властями в тех приходах, где он служил. Будучи связанным с партией «Отечество», он также прекрасно ладил с центристской властью в Таллинне. Ряд его коллег отмечают попытки Таммсалу встречаться с известными в обществе и высокопоставленными людьми. Вероятно, это служило интересам церкви, а также удовлетворяло личное тщеславие, в котором можно обвинить любого человека, кто постоянно появляется на публике. Помимо деятельности в СМИ, Таммсалу формулировал свои духовные искания и мысли и в пользовавшихся популярностью книгах.
У коллег Таммсалу вызывает определенное недоумение противоречие между его греховной жизнью и частыми крайне критическими морализаторскими замечаниями в адрес других. Однако и в похвалах в его адрес недостатка нет, ведь его считают очень отзывчивым и преданным своему делу священнослужителем, на которого всегда можно положиться, когда необходимо быстро найти замену для совершения обрядов крещения или отпевания.
«Я всегда предпочитаю его номер телефона», - сказал давний коллега Таммсалу, который также указал и на его слабые места. Также было сказано, что священник Таммсалу охотно дает положительные отзывы о работе других людей, что, как известно, не очень распространено среди эстонцев.
Один эксперт-экономист, сотрудничавший с Таммсалу в хозяйственном церковном органе церкви и совершивший с ним паломничество, отметил, что заслуженный священнослужитель, вероятно, имеет прямую связь с Богом, поскольку темы проповедей и утренних молитв, произносимых Таммсалу, приходят к нему удивительным образом в самый последний момент. Судя по всему, Яану Таммсалу теперь придется использовать эти способности в налаживании собственной жизни, ведь архиепископ и церковная администрация ждут от него решения насчет того, как он поступит со своими партнерскими отношениями.