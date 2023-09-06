ИЗГНАНИЕ ⟩ Супружеская измена дорого обошлась известному эстонскому священнику

Служитель церкви - тоже человек, он может ошибаться и грешить, и полагаться на божественную благодать, но все же им взяты на себя жизненные задачи представлять в обществе институт, на который люди привыкли равняться и который служит особенно высоким ценностям. Высокие моральные требования распространяются и на духовенство. Серийные разводы священнослужителя и наличие побочных связей бросают тень на всю церковную организацию, а также ставят членов церкви, возглавляемой таким священнослужителем, в неудобное положение.

Если бы Яан Таммсалу остался строителем и поддерживал связь с церковью только как обычный христианин, мы бы не говорили о нем в контексте его греховной жизни. Общественность не интересует частная жизнь руководителей строительных работ. Вероятно, он бы блестяще преуспел в жизни как строитель или предприниматель, и избежал бы в связи со своими слабостями нападок в СМИ и нелестных оценок коллег.