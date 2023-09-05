Пророссийская группировка «хакеров» уже несколько дней атакует дочернее предприятие Postimees в Латвии

Как указывает глава IT-отдела TVNET GRUPA Ансис Аудерс-Заляйскалнс, с раннего утра понедельника, 4 сентября, TVNET GRUPA переживает очередную кибератаку российских хакеров, которая была удачно отражена и, несмотря на то, что она возобновилась в понедельник вечером и продолжается до сих пор, TVNET GRUPA удачно подготовилась к ликвидации таких кибератак при помощи многоуровневых систем и процессов защиты.

«Злоумышленники используют DDoS-атаки различных типов для атак на наши порталы. Все эти примитивные попытки оказались безуспешными, и TVNET GRUPA продолжит совершенствовать свои автоматизированные системы защиты, чтобы подобные атаки не повлияли на деятельность компании в будущем», - указывает Аудерс-Заляйскалнс.

Главный редактор TVNET Том Островскис отмечает, что кибератаки на TVNET GRUPA осуществляются уже не первый, второй или третий раз, особенно после вторжения России в Украину.

«Однако хочу отметить, что сам факт - не причина для гордости, хотя мы и знаем злоумышленников - это пророссийская группировка "хакеров". И факт, что мы по-прежнему доступны читателям спустя уже более 17 часов с начала атаки - не причина хлопать себя по плечу, так как »взломать« можно любой сайт, систему, сеть, необходимо лишь достаточно времени для подготовки и грамотные активисты.

Такие киберпреступники являются интегрированными в силовые структуры Кремля исполнителями, которые выполняют приказы. Их цель - затруднить работу технической инфраструктуры для сторонников Украины в странах НАТО, включая Латвию, и что может быть более выгодной мишенью для пиара кибератаки, чем крупные СМИ, такие как TVNET GRUPA, поскольку в случае успеха атака будет замечена всеми. Это только укрепляет нашу уверенность в том, что Россия - морально обанкротившаяся страна, которой не место в цивилизованном мире, пока она сама не докажет обратное», - указывает Островскис.

Цель DDos-атак - перегрузить серверы сайта при помощи огромного количества запросов извне с одной целью - добиться, чтобы серверы сайта не справлялись с этими запросами и сайт просто перестал быть публично доступным.