МНЕНИЕ ⟩ Устранение Пригожина не дает Путину чувства безопасности

Но для правящей элиты России и для российских ультранационалистов код общения другой. Они знают правила, читают между строк и задают главный вопрос: «Кому это выгодно?» Для них послание Кремля поразительно ясно: конечно, мы это сделали, мы единственные, кто мог это сделать, и вам лучше быть осторожнее.

Следует отметить, что государство не очень тщательно скрывало свою вину. Осмотр места крушения по периметру является обязательным условием для любого надлежащего расследования, но на видео видно, что обломки спешно утаскивают. Более того, единственными россиянами, которые начали отводить вину от Путина, были правительственные чиновники или фигуры, тесно связанные с государством.

Со своей стороны, Путин не держит себя так, как будто полон решимости парировать обвинения. Его странные, почти радостные высказывания в ночь катастрофы, когда он восхвалял героев армии, проявивших «верность военной присяге», уже перестали быть уместными.

На данный момент кажется, что Путин явно победил. Но надолго ли? Марш Пригожина на Москву - ровно за два месяца до его смерти - выявил широкое недовольство тем направлением, в котором развивались война и вся страна. Те, кто был ожесточен тогда, не стали менее ожесточенными сейчас. Урок ясен: если вы хотите бороться с Путиным, вам придется идти до конца. Это повышает ставки для всех, включая самого Путина.

«Вагнер» был детищем военной разведки ГРУ. Хотя некоторые из наиболее видных сторонников Пригожина были наказаны или уволены, в рядах спецназа и разведывательных служб, а также и за их пределами есть много других недовольных людей, от услуг которых нельзя отказаться во время войны. Было бы упущением предположить, что ни у кого из них нет достаточного мужества, связей или союзников.

Путин всегда играл с высокими ставками, и в агрессии, которая началась 24 февраля 2022 года, они будут продолжать расти. Из-за войны и ошибочных оценок, вызвавших ее, в жертву были принесены все остальные приоритеты: отношения с Германией, доминирование на европейских энергетических рынках, ослабление трансатлантических связей, снижение значимости НАТО и приведение в порядок финансов в самой России.