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МНЕНИЕ ⟩ Устранение Пригожина не дает Путину чувства безопасности

, старший научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности
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Джеймс Шерр.
Джеймс Шерр. Фото: Eero Vabamägi
  • Операция по уничтожению Уткина и Пригожина была в высшей степени профессиональной
  • Казнь предателя остается прерогативой президента, особенно если предатель его унижал
  • Дон Корлеоне говорил, что месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным

В рядах российских спецслужб сейчас много недовольных, и со стороны Путина было бы упущением предполагать, что ни у кого из этих людей нет смелости, важных связей или сильных союзников, пишет старший научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр.

К тому моменту, когда в июне Евгений Пригожин начал свой «марш справедливости» по России, он уже стал ключевой фигурой в российском мафиозном государстве. И все равно он продемонстрировал удивительное незнание его правил.

На протяжении более двадцати лет Путин вознаграждал лояльность и наказывал неповиновение. Предательство - это крайняя форма сопротивления, и наградой за него является смерть. Это правила мафии, и босс мафии, который не соблюдает их, всегда сам погибает.

Выдуманный, но при этом очень достоверно выглядевший Дон Корлеоне говорил, что «месть - это блюдо, которое лучше всего подавать холодным». Теплая еда может быть вкусной, но горячая месть поспешна и зачастую оказывается безуспешной. Чтобы отомстить хладнокровно, необходимо провести подготовку. Предателя необходимо успокоить и дать ему почувствовать, что опасность миновала.

Вскоре после объявления Пригожина предателем Путин обеспечил для него мягкую посадку в Беларуси. Пригожина пригласили на саммит Россия-Африка. При этом некоторые из его сторонников были наказаны, а некоторые - отстранены от своих постов. Пригожин же не только освободился, но и поднял шум, улетев в Африку, чтобы обезопасить свои владения, и то же самое сделали и его самые преданные поклонники, носившие форму ЧВК «Вагнер».

Крушение частного самолета Пригожина 23 августа вызвало бурю гипотез в СМИ, в которых один факт, однако, был по большей части упущен из виду. Ведь был убит и настоящий основатель, а также главный оперативный руководитель ЧВК «Вагнер», харизматичный подполковник спецназа ГРУ Дмитрий Уткин. В результате группировка оказалась обезглавлена. Эта операция представляет собой хрестоматийный пример устранения предателя, которое было выполнено просто мастерски.

У кого найдутся мотив, средства и смелость предпринять такую операцию без разрешения свыше? Это уж будет точно не командующий силами ПВО или покорный начальник Генштаба Герасимов. Казнь предателя - это прерогатива президента, особенно в случае, когда предатель унижает президента.

Так почему же поднялся весь этот шум в Москве? Потому, что внесудебные казни - это грубо. Рядовые россияне давно сдали свои политические и гражданские права режиму. Но даже у них остаются кое-какие ожидания.

Осознание того, что глава государства убил не только Пригожина и Уткина, но и невиновных людей (пилотов, бортпроводников, возможно, кого-то еще), может вызвать воспоминания о еще более жестоких действиях, в частности, о взрывах жилых домов в 1999 году, которые дали тогдашнему премьер-министру Путину повод начать новую войну в Чечне и обеспечить себе путь к президентству.

А еще есть Запад, его требовательность к получению «неопровержимых доказательств», его склонность во всем сомневаться. Можно наводнить западные новостные каналы опровержениями, неясными версиями и правдоподобными альтернативами, а выводы похоронить под грудой вопросрв. В России «сбить врага с толку» - это не только действующий на войне принцип, но и общий обычай. Как заявил в 2019 году предполагаемый серый кардинал Путина Владислав Сурков, Россия не тратит время на то, чтобы вмешиваться на Западе в выборы, она вмешивается на Западе в мозги людей.

Но для правящей элиты России и для российских ультранационалистов код общения другой. Они знают правила, читают между строк и задают главный вопрос: «Кому это выгодно?» Для них послание Кремля поразительно ясно: конечно, мы это сделали, мы единственные, кто мог это сделать, и вам лучше быть осторожнее.

Следует отметить, что государство не очень тщательно скрывало свою вину. Осмотр места крушения по периметру является обязательным условием для любого надлежащего расследования, но на видео видно, что обломки спешно утаскивают. Более того, единственными россиянами, которые начали отводить вину от Путина, были правительственные чиновники или фигуры, тесно связанные с государством.

Со своей стороны, Путин не держит себя так, как будто полон решимости парировать обвинения. Его странные, почти радостные высказывания в ночь катастрофы, когда он восхвалял героев армии, проявивших «верность военной присяге», уже перестали быть уместными.

На данный момент кажется, что Путин явно победил. Но надолго ли? Марш Пригожина на Москву - ровно за два месяца до его смерти - выявил широкое недовольство тем направлением, в котором развивались война и вся страна. Те, кто был ожесточен тогда, не стали менее ожесточенными сейчас. Урок ясен: если вы хотите бороться с Путиным, вам придется идти до конца. Это повышает ставки для всех, включая самого Путина.

«Вагнер» был детищем военной разведки ГРУ. Хотя некоторые из наиболее видных сторонников Пригожина были наказаны или уволены, в рядах спецназа и разведывательных служб, а также и за их пределами есть много других недовольных людей, от услуг которых нельзя отказаться во время войны. Было бы упущением предположить, что ни у кого из них нет достаточного мужества, связей или союзников.

Путин всегда играл с высокими ставками, и в агрессии, которая началась 24 февраля 2022 года, они будут продолжать расти. Из-за войны и ошибочных оценок, вызвавших ее, в жертву были принесены все остальные приоритеты: отношения с Германией, доминирование на европейских энергетических рынках, ослабление трансатлантических связей, снижение значимости НАТО и приведение в порядок финансов в самой России.

Но, как знают сторонники ЧВК «Вагнер», войну все равно можно проиграть. Это не та игра, которая заканчивается хорошо.

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