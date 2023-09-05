Сеэдер: утратившая доверие премьер-министр должна подать в отставку

«Единственным выходом из сложившейся патовой ситуации является отставка премьер-министра. Этот шаг откроет новые возможности для конструктивной дискуссии как оппозиции, так и коалиции и позволит Эстонии восстановить свою репутацию с чистого листа», - сказал Сеэдер, присутствовавший во вторник на заседании совета старейшин Рийгикогу.

«С самого начала противостояния «Отечество» неоднократно призывало председателей партий к проведению круглого стола для поиска совместного решения. Это время не было найдено до сегодняшнего дня. Я подчеркиваю, до сегодняшнего дня».

По словам Сеэдера, Кая Каллас отказывается идти на дебаты во вторник на передачу Эстонского телевидения «Первая студия», где будут присутствовать остальные пять председателей партий, представленных в Рийгикогу.

«В нынешней ситуации без совместного заседания председателей парламентских партий невозможно разрешить кризис в парламентском государстве, - сказал Сеэдер. - К сожалению, в течение нескольких месяцев не было найдено возможности сделать это».