Сеэдер: утратившая доверие премьер-министр должна подать в отставку

По мнению председателя парламентской фракции оппозиционной партии «Отечество» в Рийгикогу Хелира-Вальдора Сеэдера, с нынешним премьер-министром дальше продолжать нельзя и Кая Каллас, потерявшая доверие, должна уйти в отставку.
«Единственным выходом из сложившейся патовой ситуации является отставка премьер-министра. Этот шаг откроет новые возможности для конструктивной дискуссии как оппозиции, так и коалиции и позволит Эстонии восстановить свою репутацию с чистого листа», - сказал Сеэдер, присутствовавший во вторник на заседании совета старейшин Рийгикогу.
«С самого начала противостояния «Отечество» неоднократно призывало председателей партий к проведению круглого стола для поиска совместного решения. Это время не было найдено до сегодняшнего дня. Я подчеркиваю, до сегодняшнего дня».
По словам Сеэдера, Кая Каллас отказывается идти на дебаты во вторник на передачу Эстонского телевидения «Первая студия», где будут присутствовать остальные пять председателей партий, представленных в Рийгикогу.
«В нынешней ситуации без совместного заседания председателей парламентских партий невозможно разрешить кризис в парламентском государстве, - сказал Сеэдер. - К сожалению, в течение нескольких месяцев не было найдено возможности сделать это».
«Мы не забыли события весны в парламенте. Началом затяжного политического кризиса стало решение коалиции грубо обойти парламентскую демократию своими законопроектами и повышением налогов. Однако теперь к этому добавился скандал с грузоперевозками в Россию, к которому причастна премьер-министр и в ходе которого Кая Каллас была уличена во лжи и мошенничестве. Первая проблема не может быть решена до тех пор, пока не будет решена вторая. С нынешним премьер-министром невозможно выйти из сложившейся ситуации. Наше четкое требование - отставка потерявшего доверие премьер-министра», - подчеркнул лидер фракции «Отечество».