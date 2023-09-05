Кая Каллас избежала компании Гитлера, Сталина и Путина

У каждого плохого события есть хорошая сторона. Генеральным секретарем НАТО Кая Каллас не стала, но ей не так уж многого не хватило, чтобы к концу года иметь шанс оказаться на обложке журнала The Time, пишет колумнист Тармо Пикнер.
Разве это не щекочущая тщеславие позиция, и разные сюзанны хуньт (светская знаменитость – прим. ред.) не вылезли бы из кожи вон, чтобы появится на такой знаменитой обложке? Однако, некоторые постарались бы избежать подобного чрезмерного внимания, потому что кто захочет оказаться в одном ряду с Гитлером (1938 г.), Сталиным (1939 и 1942 гг.) и Путиным (2007 г.).
Теперь наша железная леди смогла вздохнуть с облегчением и смело пойти отчитываться перед специальной антикоррупционной комиссией. Потому что, как сказали в КаПо, расследовать нечего, Госконтроль вообще ничего не сказал, а канцлер права – я уже было думал, что его уволили в порыве сокращения расходов – все же объяснил очевидное. Президент взял слово, хотя он мог бы произнести целую фразу. Вот и все, как сказали бы классики.
Давайте перейдем к сути дела. Хотя Лийа Хянни, один из авторов конституции, сказала, что конституция не высечена в камне, каменщики прошлого проделали настолько хорошую работу, что куда бы вы ни вцепились, камень сломает вам зубы. Другим уголком рта Ханни заявила, что конституция должна жить. Но как может жить камень, если ему не давать новую пищу. Конституция окаменела и поэтому зуб ее не берет. Сейчас нам понадобились бы кирки для работы по камню, но в цифровой стране их нет.
Хотя Лийа Хянни, один из авторов конституции, сказала, что конституция не высечена в камне, каменщики прошлого проделали настолько хорошую работу, что куда бы вы ни вцепились, камень сломает вам зубы.
Потому что, в конце концов, пора бы начать модернизировать наше государственное устройство и предоставить президенту реальную балансирующую власть, которая не была бы просто термином, написанным вилами на воде, как слово демократия, которое означает все и ничего.
Смотрите сами – если верить СМИ и результатам опросов о том, кого люди хотели бы видеть премьер-министром, то вам ничего не остается, как снова обратиться к классике – эстонский народ болен. Поскольку большинство людей продолжает думать, что нам не обойтись без Кайи Каллас, пусть Мартин Хельме хоть сто раз скажет, что, если она продолжит так себя вести, Каллас превратится в зомби.
Роль нашего президента сегодня – просто быть маяком. В этом нет смысла. Президент говорит, что ему не нравится, что законы в парламенте проводятся в спешке. Ну и что? Ведь бульдозер движется дальше, грози ему пальцем, сколько хочешь. И если будешь слишком много грозить, тебе еще и урежут зарплату, потому что денег нет. А работа парламента парализована и, как мы слышим, так будет аж до следующей весны. В Рийгикогу тупиковая ситуация, и правительство работает над выходом из тупика. Какое разделение властей! В то же время экономические аналитики (которых скоро станет больше, чем предпринимателей) рисуют грустно поникшие графики. Однако некоторые графики все же подымаются кверху – ну, вы знаете, те, с которыми народ с окончательно задуренными головами сталкивается в магазинах.
Прежде всего, надо спросить у народа, как можно объявить внеочередные выборы, ведь в нашей стране нет клуба мудрецов, которые могли бы на него ответить.
Подозреваю, что опросов рейтинговых агентств и телефонных звонков по окончании программы новостей ERR недостаточно для привлечения людей к участию в государственном устройстве. К сожалению, наша хваленая демократия не знает референдумов, а тем более народных инициатив, которые естественны в более развитых странах. Наши люди тоже хотят высказываться, хотя это, как говорят, всего лишь серебро. Прежде всего, надо задать народу вопрос, как бы можно было объявить внеочередные выборы, ведь в нашей стране нет такого клуба мудрецов, которые могли бы на него ответить. На самом деле, конечно, ответа нет, но он должен быть. В нашем политическом лексиконе не используется термин «внеочередные выборы».
И когда новые представители народа будут избраны, должен быть вынесен на референдум вопрос о том, как предоставить президенту балансирующую силу в структуре власти страны. Или, может быть, люди вообще хотят поменять роли президента и парламента? Попробуйте спросить об этом!