Кая Каллас избежала компании Гитлера, Сталина и Путина

Смотрите сами – если верить СМИ и результатам опросов о том, кого люди хотели бы видеть премьер-министром, то вам ничего не остается, как снова обратиться к классике – эстонский народ болен. Поскольку большинство людей продолжает думать, что нам не обойтись без Кайи Каллас, пусть Мартин Хельме хоть сто раз скажет, что, если она продолжит так себя вести, Каллас превратится в зомби.

Роль нашего президента сегодня – просто быть маяком. В этом нет смысла. Президент говорит, что ему не нравится, что законы в парламенте проводятся в спешке. Ну и что? Ведь бульдозер движется дальше, грози ему пальцем, сколько хочешь. И если будешь слишком много грозить, тебе еще и урежут зарплату, потому что денег нет. А работа парламента парализована и, как мы слышим, так будет аж до следующей весны. В Рийгикогу тупиковая ситуация, и правительство работает над выходом из тупика. Какое разделение властей! В то же время экономические аналитики (которых скоро станет больше, чем предпринимателей) рисуют грустно поникшие графики. Однако некоторые графики все же подымаются кверху – ну, вы знаете, те, с которыми народ с окончательно задуренными головами сталкивается в магазинах.