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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Встреча с лидером КаПо не удовлетворила политиков: не на все вопросы, связанные с Каллас, нашлись ответы

Мейнхард Пулк
, журналист
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Фото: Sander Ilvest

По просьбе оппозиционных политиков специальная комиссия по надзору за учреждениями безопасности встретилась во вторник с генеральным директором Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосоном, чтобы прояснить вопросы, связанные с развязавшимся вокруг премьер-министра скандалом. 

Около часа и 20 минут встречи Паллосон говорил журналистам о том, что его пригласили в комиссию Рийгикогу, чтобы оценить, могла ли премьер-министр подвергаться влиянию и шантажу из-за предпринимательской деятельности мужа. Согласно оценке КаПо, это не так.

Члены комиссии разошлись во мнениях по поводу эффективности сегодняшнего заседания. И Тынис Мёльдер (Центристская партия), и Айвар Кокк («Отечество») заявили, что несколько важных вопросов остались без ответа. Таким образом, 18 сентября комиссия вновь встретится с полицией безопасности. 

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