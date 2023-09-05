ГАЛЕРЕЯ ⟩ Встреча с лидером КаПо не удовлетворила политиков: не на все вопросы, связанные с Каллас, нашлись ответы

Около часа и 20 минут встречи Паллосон говорил журналистам о том, что его пригласили в комиссию Рийгикогу, чтобы оценить, могла ли премьер-министр подвергаться влиянию и шантажу из-за предпринимательской деятельности мужа. Согласно оценке КаПо, это не так.