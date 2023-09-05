По просьбе оппозиционных политиков специальная комиссия по надзору за учреждениями безопасности встретилась во вторник с генеральным директором Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосоном, чтобы прояснить вопросы, связанные с развязавшимся вокруг премьер-министра скандалом.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Встреча с лидером КаПо не удовлетворила политиков: не на все вопросы, связанные с Каллас, нашлись ответы
Около часа и 20 минут встречи Паллосон говорил журналистам о том, что его пригласили в комиссию Рийгикогу, чтобы оценить, могла ли премьер-министр подвергаться влиянию и шантажу из-за предпринимательской деятельности мужа. Согласно оценке КаПо, это не так.