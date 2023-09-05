Социал-демократ Яак Юске: Каллас держит в заложниках всю страну

Историк и депутат предыдущего созыва Рийгикогу выразил в социальных сетях мнение, что Каллас в настоящее время держит в заложниках всю страну.

«Сегодня стало ясно, что Каллас, потерявшая доверие практически всех, не останется на посту премьер-министра. Это лишь вопрос времени. Похоже, она упорно выбирает ужас без конца, держа в заложниках всю страну», - написал Юске.

В открытом письме, разосланном сегодня утром, Петерсон, коллега Каллас по предыдущему правительству, также заявил, что Каллас должна уйти в отставку.

По словам Петерсона, компания Operail прекратила всю свою деятельность, связанную с Россией, по указанию правительства, в результате чего половину ее сотрудников пришлось уволить, а будущее остальных работников остается неясным. «Прекращение бизнеса с Россией - это большая жертва, которую часто приходится очень болезненно приносить как работодателям, так и работникам», - написал он.

«Амбивалентность, проявленная премьер-министром по отношению к близким к ней предприятиям, очень сильно ранила сотни или тысячи людей с самого первого дня скандала. Жаловаться на то, что член семьи отказался от участия в бизнесе по цене сэндвича после полутора лет работы с перевозками в восточном направлении, является признаком либо отсутствия широкой картины происходящего, либо отсутствия чувства солидарности», - заявил Петерсон.