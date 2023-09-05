«Новости в 7» за 5 сентября: ремонт дорог в Таллинне — скажите спасибо, могло быть и хуже; неудобные вопросы о прошлом не задевают Михаила Кылварта; квартал культуры на Кренгольме; как на камнях зацвели «цветы»

Сегодня в выпуске:

- Учебный год наступил, а обещанного облегчения в дорожном движении столицы так и не наступило. Даже наоборот, пробки только увеличились. В чем причина и когда завершится масштабная реконструкция, выясняла наша корреспондент

- Мэру Таллинна Михаилу Кылварту предстоит новый серьезный вызов - в воскресенье он может быть избран председателем крупнейшей политической партии в Эстонии. А это означает, что ему вновь и вновь будут задавать неудобные вопросы о его прошлом. Готов ли политик к такому испытанию?

- Исторические здания Кренгольмской мануфактуры в Нарве пустуют уже много лет. Но уже в скором будущем здесь может появиться целый квартал культуры. С планами джентрификации бывших ткацких фабрик знакомился региональный корреспондент «Новостей в семь».

- С одной стороны, все новые экзотические обитатели и павильоны для их содержания, с другой - неожиданные проблемы с поиском директора и технические просчеты при строительстве. Как Таллиннский зоопарк восстанавливается после связанного с пандемией спада в работе и готовится встретить своё 85-летие?

- Мировые новости: в память о королеве Елизавете второй в Лондоне состоялся необычный парад; как панды празднуют дни рождения и новые разрушения на пути мощного урагана в Юго-Восточной Азии

- Мощная карьерная техника и серьезные мужчины-работники, красивые модели и яркие наряды - крупнейший завод по добыче щебня решил по-новому взглянуть на оформление традиционного корпортативного календаря. Наша съемочная группа понаблюдала за созданием ярких и необычных кадров.