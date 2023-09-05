5 сентября вступил в силу указ Александра Лукашенко, по которому граждане Беларуси больше не смогут получать новые загранпаспорта в диппредставительствах за границей. Им обязательно надо будет приехать для этого в страну, пишет «Русская служба Би-би-си».
Политические эмигранты останутся без документов: белорусам больше не получить новый паспорт за границей
Запрет коснется сотен тысяч белорусов, которые живут в разных странах мира, а многие уехали по политическим мотивам. Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявил, что ищет решение этой проблемы и призвал оппозиционеров не ездить в Беларусь ради нового паспорта - это может грозить уголовными делами.
«В целях дальнейшего совершенствования»
Указ Александра Лукашенко датирован 4 сентября 2023 года и опубликован на его сайте днем позже.
В нем говорится, что «в целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления административных процедур» белорусские консульства в странах мира больше не будут выдавать живущим за границей гражданам страны новые паспорта вместо истекших.
Консульства также больше не будут фиксировать сделки с недвижимостью на территории Беларуси и с личным автотранспортом живущих за границей граждан.
Указ вступит в силу после его публикации на национальном сайте с официальными документами. При этом еще утром 5 сентября, до вступления указа в силу, в консульском отделе посольства Беларуси в Лондоне корреспонденту Би-би-си сказали, что за новым паспортом ему уже нужно ехать в Минск.
В указе оговорено, что живущий за рубежом житель Беларуси может получить паспорт или продать машину без личного присутствия - по нотариальной доверенности. Но в нем прямо говорится - этот документ должен быть оформлен сторонами на территории страны.
Никаких дополнительных разъяснений, зачем нужны эти ограничения, белорусские власти не дали.
«Не поддаваться панике»
Сейчас не известно точное количество жителей Беларуси, живущих за границей, также как и тех, кто покинул страну после начала политических преследований 2020–2021 года.
В августе 2023 года Евростат опубликовал данные, согласно которым только в 2022 году разрешение на проживание в странах Евросоюза получили около 309 тыс. человек. Для сравнения: граждане России за это же время получили всего около 110 тыс. таких разрешений. Политического убежища в странах Европы в 2022 году попросили 5 тыс. граждан Беларуси.
С 2012 года белорусские паспорта выдаются на десять лет, но это все равно означает, что каждый месяц в странах мира будут появляться сначала десятки, а затем и сотни граждан Беларуси с истекшими паспортами. Передвижение по миру будет для них невозможным, с таким документом можно только вернуться в родную страну.
В офисе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской призвали эмигрантов не поддаваться панике и не совершать опрометчивых поступков.
«Даже если ваш паспорт истекает, не стоит возвращаться на родину, если вам грозит преследование. Ведь ни один документ в мире не стоит человеческой свободы. Главное - позаботьтесь о себе и своей безопасности», - говорится в заявлении.
«Новая Беларусь» и другие варианты
Еще весной 2023 года офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявил о том, что готовит «паспорт новой Беларуси» - удостоверение личности и проездной документ для политических эмигрантов.
Тогда в офисе Тихановской говорили, что новые паспорта будут действовать в пределах шенгенской зоны, а изготавливать их будет страна-партнер.
Дело в том, что у национального паспорта каждой страны есть буквенный код, который присваивается решением ООН, в случае же с Беларусью этот код уже принадлежит официальному Минску.
Среди этих стран весной назывались Эстония или Исландия
Сейчас в заявлении офиса говорится, что работа над созданием «паспорта новой Беларуси» продолжается. Там пообещали, что уже в сентябре вопрос о документах для эмигрантов из Беларуси будет обсуждаться с Еврокомиссией, а позже с Европарламентом и ООН.
Там напомнили, что Польша и Литва - эти две страны ЕС стали основными для белорусских политических эмигрантов - выдают гражданам Беларуси «паспорта иностранца». Его можно получить, если национальный паспорт у человека истек или в нем кончились страницы, но при этом он легально находится в Евросоюзе.
Издание «Зеркало» проанализировало мировой опыт и нашло два примера, когда признаваемые другими странами паспорта продолжают выдавать экстерриториальные объединения - это Мальтийский орден и католический Святой Престол.
Кроме того, с 1940-го по 1999-е годы свои паспорта за границей выдавали Литва, Латвия и Эстония. Пока сами государства были оккупированы СССР, политики оттуда работали в изгнании, у них были свои посольства, например, в США, и паспорта будущих независимых стран Балтии были действительны в странах, которые не признали их советскую оккупацию. Ими пользовались эмигрировавшие оттуда диссиденты времен СССР.
Пока нет ответа на вопрос, применимы ли эти ситуации к современной практике - ведь независимых стран Балтии до 1990-х годов не существовало, тогда как Беларусь является признанным всем миром государством.
Российские паспорта
Эмигрировавшие жители России пока могут получить новый паспорт вместо истекшего в диппредставительстах по всему миру.
Тем не менее, в феврале 2023-го мы рассказывали о том, что политическим эмигрантам стали отказывать в новых паспортах - формально, за то, что у них не уплачены административные штрафы или просто без указания причин.
В консульствах гражданам России тогда тоже говорили, что проблемы с документами можно решить по месту жительства в родной стране.