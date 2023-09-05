Политические эмигранты останутся без документов: белорусам больше не получить новый паспорт за границей

«Не поддаваться панике»

Сейчас не известно точное количество жителей Беларуси, живущих за границей, также как и тех, кто покинул страну после начала политических преследований 2020–2021 года.

В августе 2023 года Евростат опубликовал данные, согласно которым только в 2022 году разрешение на проживание в странах Евросоюза получили около 309 тыс. человек. Для сравнения: граждане России за это же время получили всего около 110 тыс. таких разрешений. Политического убежища в странах Европы в 2022 году попросили 5 тыс. граждан Беларуси.

С 2012 года белорусские паспорта выдаются на десять лет, но это все равно означает, что каждый месяц в странах мира будут появляться сначала десятки, а затем и сотни граждан Беларуси с истекшими паспортами. Передвижение по миру будет для них невозможным, с таким документом можно только вернуться в родную страну.

В офисе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской призвали эмигрантов не поддаваться панике и не совершать опрометчивых поступков.

«Даже если ваш паспорт истекает, не стоит возвращаться на родину, если вам грозит преследование. Ведь ни один документ в мире не стоит человеческой свободы. Главное - позаботьтесь о себе и своей безопасности», - говорится в заявлении.

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