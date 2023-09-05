Эстонская пловчиха Энели Ефимова впервые стала чемпионкой мира среди юниоров

Ефимова преодолела дистанцию за 30,42 секунды, опередив на 0,26 секунды серебряного призера Моник Виерушовски из Новой Зеландии и на 0,58 секунды бронзового призера, пловчиху Пайпер Энг из США.

Это первое золото Ефимовой на юниорском чемпионате мира. На чемпионатах Европы среди юниоров она завоевала шесть золотых медалей.