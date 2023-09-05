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Эстонская пловчиха Энели Ефимова впервые стала чемпионкой мира среди юниоров

BNS
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

16-летняя Энели Ефимова стала чемпионкой мира на дистанции 50 м брассом на юниорском чемпионате мира в Нетании (Израиль).

Ефимова преодолела дистанцию за 30,42 секунды, опередив на 0,26 секунды серебряного призера Моник Виерушовски из Новой Зеландии и на 0,58 секунды бронзового призера, пловчиху Пайпер Энг из США.

Это первое золото Ефимовой на юниорском чемпионате мира. На чемпионатах Европы среди юниоров она завоевала шесть золотых медалей.

В среду Ефимова выступит в предварительных заплывах на дистанции 100 м брассом.

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