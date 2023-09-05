КаПо: деловые связи супруга Каи Каллас не представляют угрозы госбезопасности Эстонии

«В ходе дополнительных проверок полиция безопасности убедилась, что деловые связи супруга премьер-министра не представляют угрозы безопасности», - заявил Паллосон.

«Премьер-министр, как и другие члены правительства и Рийгикогу, имеет право доступа к государственным тайнам Эстонии. В 2021 году премьер-министр получила допуск к секретам НАТО и ЕС, и мы не выявили оснований для отказа в выдаче допуска. Повторный контроль допуска лиц, уже получивших разрешение, в течение последующих пяти лет не проводится. Не представляется возможным раскрывать детали информации, собранной в ходе проверки перед получением такого допуска, но совершенно очевидно, что контакты в России, безусловно, являются темой, которая в ходе такой проверки затрагивается», - пояснил он.

«Что касается вопросов о том, предупреждала или не предупреждала полиция безопасности премьер-министра по данной теме, то премьер-министр дала на них исчерпывающий ответ, и нам нечего добавить», - подчеркнул Паллосон.

По словам Паллосона, вопрос о возможной угрозе безопасности был поднят в обществе, и задача полиции безопасности как органа безопасности, состоит в том, чтобы предотвращать и сдерживать соответствующие угрозы.